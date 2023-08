Ayuso recuerda las «0 manifestaciones» por excarcelar violadores antes de celebrarse una contra Rubiales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que por la Ley del Sólo Sí es Sí de Irene Montero se han producido «0 manifestaciones», poco antes de que arranque este lunes en Madrid una manifestación contra Luis Rubiales por su beso a la futbolista Jenni Hermoso en la celebración del Mundial.

La líder del PP de Madrid ha recordado que esa norma ha beneficiado a 1.100 violadores y agresores sexuales, además, también ha criticado que tampoco se hayan producido protestas por el caso de las menores tuteladas en Valencia y Baleares, ni por el caso del Tito Berni ni tampoco por el «gran aumento de las agresiones sexuales cada año».

Menores tuteladas cuyos abusos han protegido en Valencia y Baleares. Tito Berni. Sí es sí con 1.100 violadores y agresores beneficiados. Gran aumento de las agresiones sexuales cada año. 0 manifestaciones. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 28, 2023

Díaz Ayuso ha realizado esta reflexión en sus redes sociales poco antes de iniciarse la manifestación convocada por la asociación Feminismos Madrid en la Plaza de Callao de Madrid con el objetivo de «reivindicar un deporte libre de violencias machistas» bajo los lemas de «Me gustan las peras, me gustan las manzanas y los picos me los doy, con quien me da la gana», «Las canchas y los campos, también son nuestros» y «Nos tocan a una, respondemos todas».

Nos llegan algunos lemas para la concentración de esta tarde. – Me gustan las peras🍐, me gustan las manzanas 🍎 y los picos me los doy, con quien me da la gana.

– Las canchas🏀 y los campos⚽🏈, también son nuestros.

– Nos tocan a una, respondemos todas ♀️ ¿Cuál os gusta? — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) August 28, 2023

La presidenta madrileña se pronunció por primera vez sobre el asunto de Rubiales el pasado domingo, cuando criticó que la prensa internacional se ocupe del «impresentable» comportamiento de Rubiales pero «nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez». «Vivimos una manipulación total», lamentaba.

Qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales pero nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Vivimos una manipulación total. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 27, 2023

Este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha resuelto abrir diligencias de investigación preprocesales por el beso, al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. El Ministerio Público ha tomado esta decisión a la vista de las «manifestaciones públicas» realizadas por la jugadora de las que deduce sostiene que el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por Rubiales no fue consentido.