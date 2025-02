Pablo García Cuervo, ex director de comunicación de la RFEF, ha asegurado en su declaración como testigo ante el juez que investiga el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso que la futbolista internacional española es una persona «influenciable y manipulable». Cuervo también ha criticado que Hermoso pidiera «su cabeza y la de otros compañeros» en los días posteriores a los acontecimientos que se dieron después de la final del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

El ex directivo de la Real Federación Española de Fútbol afirma que existía «una situación de clara preocupación» sobre las informaciones que llegaban desde España al seno del organismo, «por lo que se estaba produciendo». García Cuervo reconoce en su declaración que se baraja «la posibilidad de hablar con Jennifer Hermoso» para que grabe un vídeo junto a Luis Rubiales, pero el que fuera jefe de comunicación rechaza mediar, al no querer mantener con Jenni «cualquier tipo de situación al respecto del vídeo».

«Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío y no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión», ha declarado Pablo García Cuervo, quien además argumenta el motivo de esta renuncia. «Yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable entonces puede cambiar de opinión como así fue», añade el ex directivo, como parte de su testimonio.

Ante las preguntas de la Fiscalía, García Cuervo ha dado a conocer que fue él el encargado de redactar unas declaraciones en boca de Jenni Hermoso, si bien «ella tenía que aprobar para ser difundidas». El que fuera jefe de comunicación de la RFEF en la etapa de Luis Rubiales como presidente sostiene que la futbolista accedió a hacerlo.

Segundo día del ‘caso Rubiales’

Además de Pablo García Cuervo este martes se sientan en el banquillo de acusados el ex director de la Selección española Albert Luque, el ex seleccionador femenino Jorge Vilda y el ex responsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones. También comparece, en este caso en calidad de testigo, el actual seleccionador de fútbol de España, Luis de la Fuente, y el ex director de integridad y ex vicesecretario general de la RFEF, Miguel García Caba.

García Caba, encargado de elaborar el informe posterior al beso, ha dejado claro que, de haber contado con el testimonio de Jenni Hermoso, ese documento «hubiera sido rotundamente lo contrario a lo que dice». Además, el ex vicesecretario general federativo ha vinculado su despido de la Federación a la elaboración del informe. «Probablemente no debió de gustar en algún lugar. Es público y notorio. Probablemente lo que contenía el informe a lo mejor en ese momento no era lo políticamente adecuado o lo jurídicamente correcto. El informe era lo que se había podido extraer en ese momento», ha apuntado.