Marta Durántez, la fiscal encargada del caso Rubiales, ha acusado al seleccionador de fútbol Luis de la Fuente de «falso testimonio» durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue por presunta agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso. El juez le ha obligado a retirarlo diciéndole que «pretende que en el juicio se le ponga un foco sobre este chico para que diga lo que usted quiere», algo a lo que la fiscal ha contestado que es importante la relevancia que tiene que los testigos no incurran en falso testimonio. «Señora fiscal, queréllese usted contra este chico, pero continuemos», ha zanjado el titular del Juzgado Central de lo Penal Único de la Audiencia Nacional, José Manuel Clemente Fernández-Prieto.

El seleccionador español Luis de la Fuente ha declarado ante el juez del caso Rubiales durante menos de 20 minutos. El interrogatorio ha sido breve, pero tenso, ya que la fiscal ha incidido sobre una reunión que tuvo lugar en las oficinas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el beso que Luis Rubiales le propinó a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas al ganar el Mundial femenino de fútbol. El encuentro se produjo el 25 de agosto y Rubiales reunió a su cúpula directiva en su despacho.

Luis de la Fuente también acudió ese día a la Federación, pero ha asegurado en sede judicial que mantuvo una reunión con Luis Rubiales en un despacho colindante. «En la única reunión que participo fue para hablar de nuestros temas de fútbol con el señor Rubiales. […] Estaba en un despacho más pequeño y (Rubiales) venía de vez en cuando, cuando me podía atender porque él estaba con otros asuntos, me dedicaba tiempo, hablábamos de los nuestro, salía y entraba, teníamos que preparar una convocatoria para el 1 de septiembre, viajes, una prelista…», ha explicado Luis de la Fuente en sede judicial.

El juez le ha interrumpido para preguntarle si había alguna persona más en la reunión y el entrenador ha dicho tajante que «no». Ha sido entonces cuando la fiscal le ha interrogado sobre si vio en ese momento a la que fuera jefa de prensa del equipo femenino, Patricia Pérez, y ha vuelto a señalar que «en el mismo despacho no». La fiscal ha incidido que otros testigos aseguran que Luis de la Fuente estaba allí cuando Luis Rubiales leyó en voz alta un informe elaborado desde el departamento de Integridad de la RFEF.

«Yo estaba en otro despacho», ha vuelto a repetir el entrenador de la Selección asegurando que estuvo desde mediodía hasta las cinco de la tarde en las oficinas federativas ese día. «¿Coincidió en el espacio temporal con doña Patricia?», le ha preguntado la fiscal, a lo que ha vuelto a recalcar que «estaba en el despacho colindante, que no cruzó palabra con ella y que no coincidió en espacio físico con ella». Ha admitido que sí comieron unos bocadillos ese día.

La dimensión del beso

Luis de la Fuente también ha asegurado en su declaración como testigo que no fue consciente de la dimensión del beso a Jenni Hermoso hasta llegar a España. «Me entero en el avión, pero yo no era consciente de la dimensión que tenía esa situación», ha asegurado en sede judicial. Además, ha incidido en que no estaba al lado de donde viajaba el presidente en el avión de vuelta, que llevaba 36 horas despierto y que se dedicó a dormir y a ver películas.

La defensa también le ha acusado de «mentir» durante el juicio que se está llevando a cabo en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. El juez de nuevo ha vuelto a interrumpirle para dejar claro que esa no es la competencia de la defensa: «Se empeñan en decir que es un mentiroso».

Por último, Luis de la Fuente ha descartado que escuchase algo relativo a las preparaciones previas al comunicado que se publicó en primera instancia para tratar de aliviar el impacto del beso. «Rotundamente no. Conmigo ni se habló, ni me consultaron», ha apostillado. Así se ha expresado el entrenador en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y por el que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.