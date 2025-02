El hermano de Jenni Hermoso negó en TV presiones de Vilda y que el beso la incomodara

Rafael Hermoso, hermano de Jenni Hermoso, queda retratado por sus contradicciones en dos entrevistas que tuvieron lugar en los días posteriores a la final del Mundial de fútbol femenino y del beso de Luis Rubiales a la futbolista de la selección española. El hermano de Hermoso ha declarado este miércoles ante el juez Fernández-Prieto que mintió en televisión para proteger a Jenni. En una de las entrevistas, en El Chiringuito, negaba que su hermana estuviera incómoda con el beso de Rubiales, mientras que en otra descartó cualquier tipo de presión o coacción de Jorge Vilda, como ahora denuncia.

La defensa de Vilda sacó a relucir esta segunda entrevista en la que Rafael Hermoso niega que el ex seleccionador español de fútbol femenino le presionara. Estas palabras, procedentes de sendas conversaciones en televisión, divergen con el testimonio del hermano de Jenni en su declaración como testigo del caso Rubiales.

«Dejó caer que mi hermana tenía una edad y que si colaboraba las cosas le iba a ir bien, que si no no se sabía qué podía pasar», testificó el hermano de Jenni Hermoso ante el juez Fernández-Prieto en la tercera jornada de vista oral del caso Rubiales, pero en la entrevista concedida a Antena 3, después de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, las palabras eran contrarias. «Se está diciendo que los familiares recibimos coacciones y en ningún momento. Yo hablé con Jorge Vilda por lo menos en cuatro ocasiones y nunca dijo nada de esto. A la familia, que era yo, a mí, nadie se me acercó a decir nada».

En la entrevista en el programa El Chiringuito, grabada a las puertas del estadio en el que España ganó el Mundial, minutos después de la consecución del título y de la celebración, Rafael Hermoso hablaba sobre el beso, restando toda relevancia a lo sucedido. «No ha dado opción a que eso le perturbe, le cambie las ideas. No ha habido opción a que eso interfiera en lo que es la celebración. Se ha centrado en celebrar el Mundial que es lo que importa». Ante la pregunta de la periodista que consultó a Rafael si su hermana se había sentido «incómoda» con lo ocurrido, la respuesta fue aún más clara. «No, para nada, en ningún momento, ha sido una anécdota y ya está».

❌»NO ha habido OPCIÓN a que lo del BESO la perturbe». 🗣️El hermano de @Jennihermoso, con @anagarcees #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/w65lx6jqaO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2023

El hermano de Hermoso señala a Vilda

A pesar de que en una entrevista en televisión había quitado hierro al asunto y desmarcado a Jorge Vilda de cualquier tipo de presión, Rafael Hermoso, hermano de Jenni, señaló directamente al ex seleccionador español por coaccionarle para que la futbolista española aceptara grabar un vídeo con Luis Rubiales en el que se dijera que el beso había sido consentido y fruto de la amistad. «Me dijo con palabras textuales: ‘Me manda el presi para que hable contigo para ver si tú puedes hablar con tu hermana y convencerla para que en Doha salga con el presidente para hacer un vídeo conjunto y decir que el beso había sido un acto consentido y de amistad’».

Rafael Hermoso aseguró ante el juez que Jorge Vilda le había dicho «tú no crees que siendo como es tu hermana no lo va a hacer por el presidente y por sus hijas», y le había presionado deslizando que «con lo bien que se ha portado la Federación, no crees que sería lo mínimo o lo justo» grabar el vídeo junto a Rubiales. «No sé a qué se refería con los favores», ha declarado Hermoso en la Audiencia Nacional.

La defensa de Jorge Vilda ha sacado a relucir el vídeo de la entrevista de Antena 3, ante lo que el hermano de Jenni Hermoso se ha defendido asegurando que «la entrevista estaba pactada y consentida». «Yo ahí ya niego cualquier hecho para proteger a mi hermana. En la televisión mentí. La tenía que proteger por lo que iban a hacer con ella en la RFEF», ha manifestado.