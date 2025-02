El hermano de Jenni declara que mintió en ‘El Chiringuito’ cuando minimizó el beso: «Temí represalias»

«Mentí en televisión, lo hice para proteger a mi hermana, temí represalias», con estas palabras Rafael Hermoso, hermano de la jugadora de fútbol Jenni Hermoso, ha tratado de explicar el motivo por el que minimizó el beso que le propinó Luis Rubiales a su hermana en varias entrevistas tras lo ocurrido. Una de estas intervenciones televisivas fue con el programa El Chiringuito de Jugones, en la que dijo que el beso era algo sin importancia. «Quería que el foco fuera para las jugadoras y el triunfo, y no en ella», ha asegurado ante el juez José Manuel Fernández-Prieto Clemente, que dirige el juicio sobre el caso Rubiales.

Este es el tercer día de declaraciones en el marco del juicio que se sigue por presunta agresión sexual y coacciones contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y tres ex altos cargos federativos. El hermano de la campeona del mundo, Jenni Hermoso, se ha sentado ante el juez en calidad de testigo y ha respondido a las preguntas de las partes. Rafael Hermoso viajó a Australia para asistir a la final del Mundial y regresó a España con toda la expedición en el avión.

El hermano de Jenni Hermoso concedió entrevistas tras el escándalo del beso en las que trató de restar importancia a los hechos. «Entendía que defendía a mi hermana por todo lo que había pasado en el avión. Me vi en unas circunstancias en las que yo no era el protagonista. Querían declaraciones mías. Sabía que, si decía lo que pensaba, era que se iba a hablar de eso. No quería que de mis palabras se hiciera un boom», ha reconocido en sede judicial.

Una de estas entrevistas, la que mantuvo con un periodista de Antena 3, ha sido proyectada durante el juicio. Rafael Hermoso aseguraba que no habló con Jorge Vilda (el que entonces era entrenador del equipo de su hermana) de estos hechos. Hermoso ha mantenido que mintió y que lo hizo por temor a represalias. Al ver lo que se estaba originando, Rafael Hermoso dijo sentirse abrumado y decidió poner punto y final a sus declaraciones diciendo que no había pasado nada y que no le había perturbado el beso.

Presiones a Jenni Hermoso

La Fiscalía sitúa al hermano de Jenni Hermoso en el epicentro de las presiones presuntamente sufridas por la jugadora y su entorno para decir que consintió el beso. Hermoso ha declarado que se enteró de lo ocurrido cuando bajaron de la grada y se lo contó su propia hermana. «Hizo una pausa y me dijo que Rubiales le había dado un beso en la boca», ha relatado y explicando que se la encontró «desubicada y con rabia».

Rafael Hermoso ha asegurado al juez que cuando su hermana le desvela que la estaban presionando para que sacara un comunicado con Rubiales lo hizo «medio llorando y con el gesto torcido». «Nos dijo que la estaban presionando para que se posicionara y le restara importancia al beso antes de coger el vuelo», expone.

Durante este vuelo de vuelta, Rafael Hermoso ha relatado que el entonces entrenador Jorge Vilda habló con él para que convenciera a su hermana de que grabara el vídeo con Rubiales para quitar hierro al asunto. «Vino dos veces a buscarme y me pilló dormido. Vino en tono afable y me preguntó que qué tal estaba, poniendo en alza a mi hermana. Estuvimos hablando de fútbol y de repente soltó el tema del beso. Dijo, como si fuera algo banal, que fue un beso consentido, entre dos personas que se aprecian», explica.

También asegura que le dijo que estaban las hijas de Rubiales llorando y que el ex presidente de la RFEF tenía mucha preocupación porque creía que su cargo podía estar en peligro. Ha dicho al juez que Jorge Vila le confirmó que le había mandado el propio Rubiales para hablar con él y convencerle de que su hermana saliera en el vídeo.

«Yo le dije que si él creía que era conveniente y me dijo que era lo mejor para todos, que se iba a hacer más grande e iba a perjudicar a todos y si lo hacía las puertas iban a estar abiertas y sino no sabía lo que iba a pasar», ha relatado. Reconoce, además, que en esa escala intermedia, apartaron a su hermana Jenni Hermoso a una sala para pedirle que hiciera un vídeo junto a Luis Rubiales.