Mapi León perpetró su agresión sexual a escasos metros de su pareja y compañera de equipo Ingrid Engen

El caso de Mapi León está que arde este lunes. Muchos usuarios están revolucionando las redes sociales debido a que la futbolista del Barcelona perpetró su agresión sexual contra la jugadora colombiana del Espanyol, Daniel Caracas, a escasos metros de su pareja y compañera de vestuario Ingrid Engen.

La defensa noruega todavía no se ha pronunciado sobre el escándalo que le ha salpicado por la persona con quien está construyendo una vida juntos. Y es que el bochornoso tocamiento no consentido que la jugadora del Barcelona en la Ciudad Deportiva Dani Jarque no sólo está manchando la imagen de una figura del deporte que debería ser un ejemplo para el fútbol femenino, sino que también invita a reflexionar sobre los límites del contacto físico.

Tras lo sucedido este fin de semana y filtrado este lunes, Engen seguramente se encuentre ante una situación muy difícil de gestionar por todas las informaciones que están saliendo sobre la lamentable acción de Mapi León por la agresión sexual que realizó en pleno partido. Además, es bastante probable que a la noruega no le haya hecho nada de gracias que su pareja haya tocado las partes íntimas de la futbolista rival, ni tampoco la pregunta que le formuló a Daniela Caracas poco después: «¿Tienes picha?».

Y es que desde hace varios años que Engen, ex futbolista del Wolfsburgo, mantiene una relación sentimental con la defensa azulgrana. Ambas futbolistas del Barça comparten posición, pero desde que Mapi recuperó su mejor nivel, la escandinava quedó relegada al banquillo.

Futuro incierto de Ingrid en el Barça

Engen se quejó el pasado mes de enero ante la falta de minutos. De hecho, la pareja de Mapi León quiso marcharse al Olympique de Lyon, rival directo en Champions del Barça femenino. Debido a la lesión que sufrió Mapi la pasada temporada, la futbolista noruega se tuvo que adaptar. Sin embargo, cuando Mapi regresó, y con un medio del campo adjudicado a Alexia, Aitana y Patri, Engen no tenía sitio en el once titular.

La jugadora de 26 años busca sentirse importante. Este enero, Keira Walsh puso rumbo al Chelsea y, entonces, el Barça rechazó la oferta del Lyon. No se podía permitir perder a dos centrocampistas. Ahora, justo cuando Engen se quejaba de minutos, ya lleva varios partidos seguidos jugando como mediocentro.

La realidad ahora es que Ingrid ha pasado de no jugar nada a ser la protagonista principal del Barça Femenino. En verano, el club negociará la renovación de la futbolista noruega, quien ahora está en una situación ideal para volver a sentirse importante.