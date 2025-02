Rubiales: «Jenni me apretó muy fuerte, me levantó, le pregunté ‘puedo darte un besito’ y me dijo ‘vale’»

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha comparecido este martes ante la Audiencia Nacional para declarar sobre los hechos ocurridos tras la final del Mundial Femenino. Rubiales, quien enfrenta cargos por agresión sexual y coacciones que podrían acarrearle una pena de dos años y medio de prisión, ha ofrecido su versión de los acontecimientos. Durante su testimonio, Rubiales asegura que el beso fue consensuado: «Le pregunté ‘¿puedo darte un besito?’ y me dijo ‘vale’». Según su relato, intentaba animar a Hermoso tras haber fallado un penalti durante el partido.

«Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté», explicó Rubiales, quien intentó normalizar el gesto comparándolo con situaciones familiares, mencionando que besa a sus hijas en la boca en ocasiones especiales como fin de año. «Le dije, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti. Sin ti no lo hubiéramos podido conseguir», agrega el ex líder federativo.

Ante las preguntas de la Fiscalía sobre el protocolo contra violencias sexuales y antiacoso, Rubiales reconoció ser conocedor del mismo, aunque defendió que su actuación no violaba dicho protocolo, argumentando que se trató de un acto «totalmente espontáneo» y consentido.

Rubiales también ha destacado que su prioridad las horas posteriores de la victoria fueron el fallecimiento del padre de una jugadora que estaba circulando en redes sociales antes de que la futbolista lo conociera y otro familiar de otra deportista que tuvo un desfallecimiento por apendicitis en el autobús de jugadoras.

Vídeos y peritos