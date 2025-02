Un nuevo vídeo muestra a Jenni Hermoso sonriente frente a Rubiales tras el beso

Un nuevo vídeo muestra a la futbolista Jenni Hermoso sonriente frente a Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, tras el polémico beso en la entrega de medallas del Mundial de Fútbol Femenino en Australia. En la recta final del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, se han repasado los vídeos y entre ellos ha destacado uno en los que Rubiales pronuncia un breve discurso pidiendo disculpas por la controversia generada contra su voluntad. Tras ello se genera un aplauso y Jenni Hermoso sonríe ampliamente.

«No os podéis imaginar el inmenso honor, hablando en representación de toda la Federación Española y en el mío propio, que ha supuesto este mes que he compartido con vosotras. Hemos superado adversidades tremendas: enfermedades, familia en el hospital, el campo embarrado, vientos, pasar de un resultados super adverso a todas las victorias consecutivas… Sois campeonas del mundo y para mí es un honor. Quiero dar las gracias. Nos hemos sentido como en familia. Nos hemos sentido en familia. Hemos creado una familia. Es una pasada», relató Rubiales.

«Hay otra cosa que también es importante. No podemos obviar las realidades. De un gesto de afecto de una compañera y mío se ha montado una historia que yo creo que es una tontería. La alegría inmensa que hemos conseguido tras esta victoria creo que no tiene que ser empañada. De verdad esto es mucho más grande que todo eso. Debemos estar todos contentos y focalizado en que disfrutéis de esto con vuestras familias, amigos y cientos de miles de personas que os vais a encontrar», agregó el entonces presidente federativo.

«Yo me siento triste y quería, de alguna manera, pediros disculpas, que una cosa así haya empañado parte de la celebración y entonces os lo quería decir. Ya me conocéis y sabéis que siempre he sido y seguiré siendo respetuoso con todas vosotras. Aparte de la admiración deportiva y personal que os tengo a todas vosotras. Yo me voy a descansar y ahora, capitana, tienes que negociar los límites horarios. Y ahora a disfrutar, porque… ¿qué somos? ¡somos campeonas del mundo!», comentó Rubiales agarrando por los hombros al entrenador Jorge Vilda y a su respectiva mano derecha, Montse Tomé, actual seleccionadora.

Por otra parte, se han visto otros documentos audiovisuales que ya se conocían. Por ejemplo, se ha escuchado el audio de la intervención de Jenni Hermoso en el programa Tiempo de Juego con la cadena COPE tras la histórica victoria de España en el Mundial femenino. Sobre el polémico beso del presidente de la RFEF en la ceremonia de entrega de trofeos, la jugadora de 33 años justificó con un tono de tranquilidad: «Ha sido la emoción del momento, no hay nada más allá. Se va a quedar en una anécdota. Segurísimo que no va a ir a más». No obstante, admitió que no le gustó y que «no lo esperaba».

Otro vídeo a favor de Rubiales es el directo de Instagram en el que Jenni Hermoso comenta a sus compañeras: «Pues vale». El diálogo fue así: «¿Quién se ha besado? ¿A ti?», pregunta otra futbolista. A lo que la delantera responde afirmativamente antes de añadir: «¡Eh, pero no me ha gustado, eh!». «Tía, ¿de verdad?» y «¿Qué haces dicho?», lanzan las presentes. «Pues vale», responde la delantera. Ante estos comentarios, Hermoso responde visiblemente desconcertada: «¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!». El vídeo también recoge el comentario de un miembro del staff que pregunta: «¿Ha habido lengua?», evidenciando el ambiente de perplejidad que se vivió en los momentos posteriores al incidente.

Tras el partido en el que la Selección se alzó con su primer título mundial tras vencer a Inglaterra por 1-0 gracias al gol de Olga Carmona, Hermoso reconoció haber «sufrido en los minutos finales» debido al ajustado resultado. «Si marcaban sabía que la había liado», confesó sobre el penalti fallado que podría haber dado la tranquilidad del 2-0. «Tengo una estrella en el pecho y eso no me lo quita nadie», finalizó.

Por otra parte, ha declarado como perito David Morillo, experto en lectura de labios. Asegura que Luis Rubiales habría preguntado «¿te puedo dar un besito?» a Jennifer Hermoso antes del polémico beso durante la celebración del Mundial. El perito, que se comunica mediante lengua de signos, prestó su testimonio asistido por una intérprete en el juicio donde el expresidente de la RFEF se enfrenta a una posible pena de dos años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

Durante el interrogatorio, la fiscal Marta Durántez ha cuestionado la experiencia profesional del perito y su formación, señalando que no existen «cursos oficiales» para la lectura labial. Morillo ha reconocido que su análisis se limitó a un vídeo publicado en TikTok, donde no era posible determinar si la futbolista respondió. El perito confirmó haber participado únicamente en dos pericias judiciales previas, ambas en Granada, ciudad natal de Rubiales.

Otro perito propuesto por la defensa, Abel Baños, ha testificado que el vídeo de TikTok analizado no presenta modificaciones. Por su parte, el abogado de Hermoso ha indagado sobre la capacidad del perito para distinguir entre palabras fonéticamente similares como «besito, piquito, bonito o poquito», a lo que Morillo ha respondido afirmativamente.