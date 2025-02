Un perito experto en lectura de labios ha asegurado este martes en su declaración en el juicio del ‘caso Rubiales’ que el ex presidente de la RFEF preguntó a Jenni Hermoso antes de darle el beso en la celebración posterior a la final del Mundial de fútbol femenino de 2023. Luis Rubiales, acusado por este gesto y por un presunto delito de coacciones, se habría dirigido a la futbolista con las siguientes palabras. «¿Te puedo dar un besito?», antes de besarla.

Así lo ha expresado David Morillo, perito especializado en lectura de labios, durante su declaración en el juicio que se celebra desde el lunes 3 de febrero en la Audiencia Nacional y por el que Luis Rubiales se enfrenta a una petición de dos años y seis meses de cárcel, por delitos de coacciones y de agresión sexual, este último en referencia al beso a Jenni Hermoso.

Morillo ha sido el primer protagonista de la jornada de declaraciones del martes 11 de febrero y ha declarado asistido por una intérprete, quien ha trasladado con su voz al tribunal comandado por el juez Fernández-Prieto lo que el testigo contestaba por lengua de signos.

El perito ha explicado que solamente analizó un vídeo publicado en la red social TikTok en el que no se aprecia si Jenni Hermoso llegó a hablar. Asimismo, sí ha podido asegurar que Luis Rubiales pregunta a la futbolista de la selección española de fútbol femenino con las siguientes palabras. «¿Te puedo dar un besito?». A continuación y ante una nueva pregunta, ha asegurado su revisión. «Lo he visto varias veces y me ratifico. Lo tengo claro», confirmaba David Morillo.

La fiscal cuestiona al perito

Marta Durántez, fiscal del ‘caso Rubiales’, ha reaccionado a la testifical del perito David Morillo e incluso ha llegado a cuestionar la formación del testigo. Morillo ha confirmado que no existen «cursos oficiales» para la lectura de labios. La Fiscalía también se ha preguntado si podría tener alguna relación con Luis Rubiales debido a que comparten origen en Granada. El perito ha aclarado que ha participado en dos pericias judiciales y que ambas se realizaron en Granada.

El abogado de Jenni Hermoso también ha preguntado a David Morillo, en su caso sobre si puede llegar a distinguir entre las palabras «besito, piquito, bonito o poquito» dentro de su trabajo de lectura de labios. «Sí, se diferenciaría», ha contestado el perito.

Además de David Morillo, en la sesión del martes 11 de febrero también ha participado otro perito propuesto por Luis Rubiales, Abel Baños, quien ha sostenido que el vídeo de TikTok sobre el que se basó la primera pericia no ha sido modificado de ninguna forma. Después de los peritos llega el turno de los acusados en el caso, que son Jorge Vilda, ex seleccionador español de fútbol femenino, Rubén Rivera, ex director de marketing, Albert Luque, ex directivo deportivo de la RFEF y el propio Luis Rubiales.