Así es el juez Fernández-Prieto, el vehemente protector de Luis de la Fuente ante la fiscal sanchista

José Manuel Clemente Fernández-Prieto es el juez del caso Rubiales y a su vez, uno de los grandes protagonistas de la actualidad informativa a nivel nacional. Más allá de impartir justicia con diligencia y evaluando los testimonios de acusados y testigos que desde el lunes 3 de enero pasan por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, el juez Fernández-Prieto está destacando por su vehemencia y su capacidad de sumar highlights en los que no ha dudado en poner en su sitio a la fiscal Marta Durántez, en su cruzada desmesurada contra Luis de la Fuente, pero también ha reprendido a testigos, incluyendo el propio seleccionador español, o al abogado de Jenni Hermoso.

Las frases de Fernández-Prieto no dejan indiferente a nadie y alimentan los vídeos y comentarios en las redes sociales. «Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería», abroncaba a Pablo García Cuervo, ex directivo de comunicación de la RFEF. «No sé si hablo para chinos», le espetó al abogado de Jenni Hermoso en la primera jornada del juicio. Tres sesiones de vista oral después, tenemos una retahila de exabruptos que han convertido a este veterano magistrado, titular del Juzgado Central de lo Penal desde hace cinco años, en protagonista principal involuntario en todo lo que rodea al caso Rubiales.

Formar parte, cada día, del elenco protagonista de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en España no amilana a Fernández-Prieto, un juez que a sus 70 años atraviesa su última etapa profesional después de una prórroga que finalizará con su retirada de la judicatura en 2026. En todo lo que rodea al caso del beso de Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, a Jenni Hermoso, el magistrado no hace prisioneros a la hora de reprender a quienes se saltan las normas o intentan utilizar artimañas dentro de las numerosas declaraciones que tienen lugar en estas jornadas.

Defensa y acusación han recibido broncas por parte de José Manuel Fernández-Prieto al tiempo que los vídeos del magistrado se hacen virales en las redes sociales. Estos encontronazos han tenido al otro lado al abogado de Jenni Hermoso, al ex director de comunicación Pablo García Cuervo, a la fiscal Marta Durántez o a Luis de la Fuente, al que también ha tenido que defender en varias ocasiones de los ataques del Ministerio Público.

La triple defensa al seleccionador

Luis de la Fuente declaró en calidad de testigo el pasado martes 4 y tuvo que soportar desde el inicio la persecución de la Fiscalía y la acusación de Jenni Hermoso, si bien recibió la protección del juez Fernández-Prieto. «No se puede poner un foco a este chico para que diga lo que usted quiere», advirtió el magistrado. «Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso, que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio», incidió después, dejando constancia de la fijación de la fiscal hacia el actual seleccionador español.

Dos días después, Alexia Putellas fue una de las testigos que acudió a declarar, en su caso por vía telemática desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona. La fiscal Marta Durántez volvió a las andadas y continuó con sus ataques a Luis de la Fuente, al que intentó involucrar en una reunión producida en el avión de vuelta del Mundial de Australia, alrededor de Luis Rubiales. Putellas negó la presencia del seleccionador masculino y Fernández-Prieto no dudó en actuar. «Aquí no estamos investigando nada, insisto, que lo he dicho hasta la saciedad. Vamos a parar ya con el sistema ese. Estamos probando unos hechos por los que se acusan, no estamos acusando a gente que no está», corrigió el magistrado.

«Es un interrogatorio que no lleva a ningún lado, parece una instrucción contra el testigo, se está desviando el juicio a ese terreno y uno se vuelve loco», con estas palabras, el juez Fernández-Prieto paró los pies a la fiscal y a la acusación de Jenni Hermoso cuando han interrogado al testigo José María Timón, ex director del gabinete de presidencia de la RFEF.

El juez también reprendió a De la Fuente

De la Fuente, sin embargo, no se fue de rositas en su comparecencia. Sus dudas a la hora de contestar a una pregunta de los abogados provocaron la reprimenda del juez. «No vengo para hablar de este tema, creo…», comentó tímido el seleccionador, a una pregunta de la fiscal sobre su presencia en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF. «Usted viene a hablar de lo que se le pregunte, uno no elige de lo que va a hablar», interrumpió Clemente Fernández-Prieto con la vehemencia que le caracteriza.

🎙️La reprimenda del juez del ‘Caso Rubiales’ a Luis de la Fuente: 👉»Usted viene a hablar de lo que se le pregunte, no elige de lo que va a hablar». pic.twitter.com/nXNIg9zUtt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2025

«Viene como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe, si no lo sabe, no lo sabe. Si estaba, estaba, si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda, si no se acuerda, no se acuerda. Pero contestar a lo que se le pregunte con la obligación de decir la verdad”, prosiguió en sus palabras hacia un De la Fuente al que se refirió en un momento de la vista como «el chico», algo que también se ha hecho viral debido a la edad del seleccionador español.

Fernández-Prieto castiga la «chulería»

Con Pablo García Cuervo, el juez Fernández-Prieto tuvo más de un encontronazo, si bien el más destacado llegó a la hora de castigar la «chulería» con la que se estaba expresando el ex directivo de comunicación de la RFEF. El magistrado recordó al testigo que el juicio estaba dirigido por él, tras poner en duda Cuervo una pregunta de la Fiscalía. «Mi paciencia está llegando a un límite, viene aquí a declarar. ¡Basta ya de esas contestaciones!», espetó José Manuel Fernández-Prieto. «¡Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería!», reprendió.

Otro cruce tensionado entre la fiscal Durántez y García Cuervo necesitó de la intervención del magistrado, quien en este caso defendió a la Fiscalía tras una teórica falta de respeto. «El juicio lo dirijo yo, no usted», se reforzó Fernández Prieto ante un testigo al que más adelante pediría, con su característico tono, que hablara «en castellano, sin eufemismos».

Su «¿hablo chino?» al abogado de Jenni

Fernández-Prieto ya había dejado su carta de presentación el primer día de la vista oral del caso Rubiales, con varios choques con el abogado de Jenni Hermoso, Ángel Chavarría. «Letrado, si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella», le comentó con cierta ironía, para después reaccionar de manera más contundente. «¿Hablo en chino?», le comentó, en una de las primeras regañinas que aparecen estos días en las redes.

Chavarría se ha llevado algún otro toque por parte del juez, que tuvo que salir en defensa de Luis de la Fuente de nuevo tras ser cuestionado por el abogado de Jenni sobre si su reunión con Luis Rubiales fue para hablar de fútbol. «La pregunta empiezo a no entenderla yo. Que un seleccionador nacional de futbol vaya a la Federación a hablar de fútbol parece lo lógico». «Sea más preciso. Todo es abstracto y etéreo, vamos al grano», le pidió al letrado también ante una pregunta previa, también el martes, a Pablo García-Cuervo.