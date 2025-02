La fiscal del Gobierno insiste en su inquina contra De la Fuente: «¿Estuvo en la reunión con Rubiales?»

La fiscal del caso Rubiales, Marta Durántez, sigue intentando cazar a Luis de la Fuente por falso testimonio con sus intervenciones en los primeros días del juicio por el beso del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jenni Hermoso. Durántez ha preguntado este jueves a Alexia Putellas, testigo de referencia, sobre las reuniones de directivos federativos posteriores al beso y en ellas y ha cuestionado a continuación si el seleccionador «estuvo en esa reunión». El juez Fernández-Prieto ha interrumpido de inmediato, defendiendo al seleccionador y reprendiendo a la Fiscalía.

Durántez ha consultado a Putellas quiénes eran los miembros de las reuniones en el avión de vuelta a España, tras el triunfo de la selección española de fútbol femenino en el Mundial, alrededor de Rubiales. «Esas personas que estaban hablando de esas cosas que usted pudo escuchar, ¿quiénes eran?», ha preguntado. «Había como seis o siete personas. Luis Rubiales estaba, recuerdo que Jorge Vilda estaba, Rafa del Amo estaba. Eran las personas que se sentaban en las primeras filas y luego estaba Chema (Timón) y gente cercana al presidente, pero todos los nombres no te los sabría decir», respondía Alexia.

En una nueva muestra de la persecución a Luis de la Fuente, la Fiscalía ha vuelto a poner su figura encima de la mesa. «¿El seleccionador masculino estaba ahí en esas reuniones, o en esos comentarios?», preguntó Durántez a Alexia Putellas, quien ha respondido de manera negativa: «Diría que no. Él tenía el asiento ahí al lado pero…».

La contestación de la jugadora del Barcelona y de la selección española se ha visto interrumpida por parte del juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto, que ha regañado a la fiscal por su tendenciosa pregunta. «Aquí no estamos investigando nada, insisto, que lo he dicho hasta la saciedad. Vamos a parar ya con el sistema ese. Estamos probando unos hechos por los que se acusan, no estamos acusando a gente que no está», ha zanjado el magistrado.

Putellas declara en el ‘caso Rubiales’

Alexia Putellas inició la ronda de declaraciones este jueves en la cuarta jornada de la vista oral del caso Rubiales, que comenzó el pasado lunes y por el que el ex presidente de la RFEF se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso.

En calidad de testigo, Putellas ha declarado que en un primer momento pensó que el beso de Rubiales a Hermoso fue algo «fortuito», aunque tras quitarle importancia, Jenni le advirtió de que se trataba de algo «muy fuerte» y que desde ahí vio a su compañera «agobiada» e incluso «llorando» en ciertos momentos de los días posteriores a la consecución del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda.

En referencia al beso de Luis Rubiales, Alexia ha señalado que cuando Jenni Hermoso le comentó que el entonces presidente de la RFEF le besó en la boca, le quitó importancia, ya que no lo había visto en el momento por estar con su familia y pensó que era «algo fortuito». Putellas ha resaltado que en el autobús, al volver a hablar del tema, Jenni le dijo «tía, es que es muy fuerte». «Y yo le digo ‘bueno, a ver yo qué sé’, y me dice ‘no, no lo has visto’», ha declarado la jugadora de la selección española. «Entonces es cuando me enseña el vídeo y yo veo lo que realmente ha pasado, y entonces Jenni me dice ‘es que no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, como se le ha pasado eso por la cabeza darme un beso’», completa Alexia en su declaración ante el juez.

Ante las preguntas de la fiscal Marta Durántez, Alexia ha recordado que vio a Hermoso «agobiada y llorando», y que le pidió que intentara disfrutar del título conseguido en el Mundial. «Intentamos desde el principio decirle que somos campeonas del mundo, y quitarle hierro al asunto, queríamos que no estuviera pendiente de las cosas que estaban pasando», ha recordado.