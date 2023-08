La RFEF demuestra con imágenes que Rubiales no mintió al decir que Jenni Hermoso le elevó

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha difundido las imágenes de los hechos que acontecieron en el podio donde las jugadoras de la Selección española femenina recibieron las medallas como campeonas del Mundial, imágenes en las que se ve cómo Jenni Hermoso elevó a Luis Rubiales en el abrazo que se dieron, tal y como defiende el presidente de la RFEF. El máximo mandatario del fútbol español trazó la sucesión de acontecimientos en el saludo tras haber recibido la medalla de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino: «Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este campeonato. Y ella me contestó: eres un crack. Y yo le dije: ¿un piquito? Y ella dijo ‘vale’».

Así se explicó el presidente, cuyo relato fue contestado por la tarde por la jugadora Jenni Hermoso a través de un comunicado difundido por el sindicato Futpro en el que ésta aseguraba que «en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra».

La RFEF ha reaccionado asegurando que «los órganos competentes de la Federación que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con la Sra. Jennifer Hermoso habiendo resultado infructuoso en todo momento».

En su comunicado, aportan una serie de fotografías de la entrega de medallas tras la victoria, imágenes que explican con detalle argumentando por qué estas demuestran que la versión que dio Rubiales por la mañana es la que se correspondería con la realidad. En una de ellas, se subraya cómo «Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio. Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza».

Así, concluyen que «el presidente no ha mentido» y anuncian que «la RFEF y el presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora».