Sonia Bermúdez: «Mi prioridad era hablar con las futbolistas y poder contar con ellas»

Sonia Bermúdez se ha pronunciado sobre su primera convocatoria como seleccionadora. Las preguntas han ido enfocadas, como no podía ser de otra forma, sobre la vuelta de Mapi León y Jenni Hermoso. La entrenadora ha desvelado que una de sus «prioridades» era «hablar con las futbolistas y poder contar con ellas», además de destacar que su regreso está basado «en el rendimiento deportivo».

Ha comenzado teniendo unas palabras para Patri Guijarro, que se cayó de la convocatoria por una fractura en el escafoides del pie derecho y que la mantendrá de baja durante tres meses. «Quiero acordarme de Patri Guijarro y mandarle nuestro ánimo y cariño. En su lugar entra Clara Serrajordi», ha destacado la seleccionadora.

Después, ha comenzado el bombardeo de preguntas sobre Mapi y Jenni. Lo primero que ha destacado es que se ha hecho «un trabajo duro» para poder tener a todas disponibles y poder basarse sólo «en el rendimiento deportivo». Cabe recordar que Mapi León renunció a la Selección en 2022 y desde entonces no acudía, mientras que Jenni Hermoso dejó de ser convocada por Montse Tomé meses antes de la Eurocopa.

«Con Jenni tuvimos una primera reunión y vuelve con ilusión, nos puede aportar en diferentes perfiles, tanto dentro y fuera del campo, su compromiso es enorme. No voy a descubrirla, tiene mucho talento y gol. Puede jugar de punta, en zonas interiores. Todas las que vienen, vienen a sumar», añade Bermúdez.

Por su parte, ha explicado cómo ha sido el proceso con Mapi: «La Federación lleva mucho tiempo trabajando para que pueda volver. Se han dado todas las situaciones para ello. Está ilusionada. Se venía trabajando. Era una de las prioridades, hablar con todas las futbolistas y contar con ellas. Creo que todo lo que se hizo anteriormente no está mal. Queremos empezar de cero y estoy encantada. No te puedo decir lo que hable y lo que no».

Si hubo algo que destacó en la Eurocopa, fue la forma en la que las jugadoras aceptaban su rol, algo que ahora podría estar en riesgo de nuevo, con las llegadas de Jenni y Mapi. Bermúdez se ha pronunciado al respecto: «Se hace una lista en base al rendimiento. Tenemos cuatro entrenamientos para ver como se puede hacer daño a Suecia. Cuando vienes aquí tienes que lidiar con detalles para entrar al once».

Bermúdez se estrena ante Suecia… sin Athenea

Hay dos ausencias que han destacado, que son las de Athenea del Castillo y Alba Redondo en ataque. Sonia Bermúdez ha dejado claro que «son dos jugadoras fundamentales» y que cuenta con ellas, a pesar de no haberlas llamado en su primera lista: «Es una lista dinámica. Todas tienen la oportunidad de venir. Nos ha costado elegir a las 23. Athenea y Alba son fundamentales, contamos con ellas. Queremos tener a las mejores».

También ha hablado sobre la presencia de Laia Aleixandri en el pivote, ante la baja de Guijarro: «Nos condiciona, porque pierdes a la mejor del mundo. Se va a recuperar sin prisa y volverá mejor. Esto es parte del fútbol. Sabíamos que nos puede ayudar ahí. Tenemos para jugar de mil maneras diferentes y de mil formas. No vamos a descubrir mucho, pero Laia es fundamental para nosotras».

Sobre la capitanía, ha dejado claro que «Irene Paredes es la capitana». «Es referente, nos ayuda mucho dentro y fuera del campo», ha destacado sobre la vasca. No ha desvelado si Jenni volverá a ser una de ellas: «El resto, pues ya lo veréis».

España se enfrentará a Suecia a doble partido en las semifinales de la Liga de Naciones. Algo que hará que España tenga que «estar más alerta en el primero». Además de desvelar que ella prefiere las eliminatorias a partido único, ha señalado que «ojalá» la Selección pueda «ir con un buen resultado allí». «Hago un llamamiento a la afición, para que nos sume al talento que tenemos», ha señalado sobre el partido de ida, que se jugará en Málaga.