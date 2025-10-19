Alba Redondo estará con España: Sonia Bermúdez la convoca tras la baja de Esther

Alba Redondo estará finalmente con España en este parón internacional. La delantera del Real Madrid ha sido llamada a última hora debido a la baja de Esther, que ha causado baja por unas molestias. La albaceteña era una de las principales ausencias en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez como seleccionadora, junto con la de Athenea, mientras que en el apartado de novedades figuraban Jenni Hermoso y Mapi León.

Finalmente, la delantera del conjunto blanco, que venía de hacerle dos goles a la Roma, otro al PSG y que este mismo domingo volvió a ver puerta ante el Levante, estará con España en las semifinales de la Liga de Naciones. La Selección se mide a Suecia en Málaga y, después, viajará para jugar la vuelta en Gotemburgo, en una competición en la que defienden el título logrado en 2024, que les permitió clasificarse para los Juegos Olímpicos celebrados en París.

Será la primera aparición de las campeonas del mundo tras caer de manera fatídica en la Eurocopa 2025, donde perdieron la final ante Inglaterra. Fue el último partido de Montse Tomé al cargo de la Selección y, ahora, se inicia una nueva etapa de la mano de Bermúdez. Un estreno que será de lo más exigente, puesto que lo primero será una eliminatoria a doble partido ante un rival de lo más peligroso como es Suecia.

«Esther González, que recibía la llamada a la primera convocatoria de Sonia Bermúdez el pasado viernes, finalmente causará baja podrá incorporarse al equipo, que afrontará las semifinales de la UEFA Women’s Nations League los próximos 24 y 28 de octubre», señalaba la Federación en un comunicado este domingo.

A continuación, procedían a anunciar que, en su lugar, era Alba Redondo la jugadora convocada. «La delantera del Real Madrid CF se incorporará a la concentración, con el resto del grupo, que tendrá lugar este lunes 20 de octubre en la Ciudad del Fútbol», finalizaba la nota emitida por la RFEF.

Alba Redondo vuelve con España

Redondo se reivindicó con el Real Madrid ante el Levante, después de conocerse que no estaba entre las 23 elegidas por la nueva seleccionadora. Aprovechó la fragilidad defensiva de las granotas para hacerse notar. Rondó el gol en varias ocasiones durante la primera mitad, en la que sus remates se marcharon desviados por muy poco. Pero en la segunda mitad sí que encontró puerta.

Aprovechó un centro perfecto de Weir al segundo palo para desmarcarse de la central y cabecear a placer y poner el que era el 3-0. Un tanto que desató en el Di Stéfano gritos de «Redondo, Selección» y que es el quinto que marca este curso. No comenzó como titular el curso, pero como sucediera el pasado año, está sabiendo aprovechar sus minutos. Fruto de ello, ha sido llamada a filas tras la lesión de Esther, que no estará con la selección española finalmente en este parón.