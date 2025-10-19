Alba Redondo se reivindica con el Real Madrid tras no entrar en la convocatoria de España

Alba Redondo ha sido una de las grandes ausentes en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez con España. Si el capítulo de regresos a estado marcado por la vuelta de Jenni Hermoso y Mapi León, no ha sido menos llamativo el de las ausencias. En este apartado destacaban las de la delantera del Real Madrid y la de Athenea del Castillo. Las dos fueron titulares con el conjunto blanco en el choque ante el Levante y, si bien la cántabra no tuvo su mejor día, Redondo sí que aprovechó el encuentro para reivindicarse.

«Es una lista dinámica. Todas tienen la oportunidad de venir. Nos ha costado elegir a las 23. Athenea y Alba son fundamentales, contamos con ellas. Queremos tener a las mejores», señaló Bermúdez al ser preguntada por la no convocatoria de las dos jugadoras del conjunto blanco. Ahora, sobre el verde, Redondo ha respondido con eficacia.

La delantera del Real Madrid era la única jugadora a la que Pau Quesada dejaba en el once tras la victoria en Champions contra el PSG. Con Bruun aún convaleciente de su última lesión, Alba Redondo era la principal baza del conjunto blanco en ataque ante un colista que llegaba a Valdebebas con sólo un punto en su casillero. El técnico rotaba de manera masiva, cambiando a 10 jugadoras de una tacada, aunque algunos de esos cambios eran obligados por lesión, como la entrada de Misa en portería por Frohms.

El caso es que Redondo, que venía de marcar ante el PSG, fue de la partida y era la principal referencia arriba ante su ex equipo. Y aprovechó la fragilidad defensiva de las granotas para hacerse notar. Rondó el gol en varias ocasiones durante la primera mitad, en la que sus remates se marcharon desviados por muy poco. Pero en la segunda mitad sí que encontró puerta.

Aprovechó un centro perfecto de Weir al segundo palo para desmarcarse de la central y cabecear a placer y poner el que era el 3-0. Un tanto que desató en el Di Stéfano gritos de «Redondo, Selección» y que es el quinto que marca este curso. No comenzó como titular el curso, pero como sucediera el pasado año, está sabiendo aprovechar sus minutos.

En Liga sólo contaba con un gol, frente al Madrid CFF, en la que fue la primera victoria blanca en el campeonato. Asistió también ante el Deportivo, en la victoria por 4-0, y ante el Levante cuajó una gran actuación, reencontrándose con el gol en el campeonato. Un tanto que se suma al que consiguió en Champions ante el PSG y al doblete que también logró en la goleada por 6-2 ante la Roma.

Redondo responde a su ausencia con España

En total, Alba Redondo suma ya cinco goles este curso con el conjunto blanco. Unas cifras que la llevan a reivindicarse ante su ausencia con España. La castellano-manchega fue convocada para la Eurocopa el pasado verano, aunque no dispuso de minutos al tener molestias durante buena parte del campeonato en el muslo. Ahora, se pierde las semifinales de la Liga de Naciones por decisión de la nueva seleccionadora.

Sin embargo, se muestra como una clara alternativa de cara a las próximas convocatorias de la nueva España. Además de ser la segunda máxima goleadora del equipo, tras Caroline Weir –suma seis dianas este curso– es la que más tantos ha realizado en la presente edición de la Champions League. Motivos más que de sobra para ser tenida en cuenta de cara al futuro más próximo.