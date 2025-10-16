El Real Madrid logra un triunfo Redondo ante el PSG

Triunfo redondo del Real Madrid en la Champions League contra el PSG. Las madridistas consiguieron llevarse los tres puntos por 1-2 gracias a los goles de Naomie Feller y de Alba Redondo, que encarrilaron el triunfo en la primera mitad. Tuvieron que sufrir en la segunda para mantener la victoria, pero logran mantenerse a la estela del Barcelona, en segunda posición de la clasificación de la fase de liga, tras las dos primeras jornadas.

La goleada ante la Roma hizo que el Real Madrid cogiera por fin velocidad crucero esta temporada, consolidando las sensaciones en San Mamés ante el Athletic. Pero ahora les tocaba navegar en las aguas del Sena. En París las recibía un PSG que no es el de antaño, pero que estaba dispuesto a ponerle las cosas más que complicadas a las de Quesada.

El técnico volvía a dejar en el banquillo a Misa y Athenea, apostando por Eva Navarro en el lateral derecho, mientras que Feller, Linda y Weir formaban en ataque, por detrás de Redondo, que era de nuevo la referencia en ataque. A pocos kilómetros de la ciudad del amor, en Poissy, donde el conjunto parisino tiene su cuartel general, se retomaba una historia que apuntaba a ser eterna pero que se rompió en verano: la de Olga Carmona y el club blanco.

Las blancas comenzaron sufriendo, pero cuando las madridistas entraron en el partido, prácticamente lo dejaron cerrado. Llegada la media hora, Feller aprovechaba un centro desde la izquierda de Yasmim para anticiparse a su marcadora y cruzarle el balón a Earps.

Antes del descanso, Alba Redondo lograba poner tierra de por medio en el marcador. Está en racha la albaceteña, que suma tres goles en esta Champions, tras el doblete y la asistencia ante la Roma. En esta ocasión, servía para acercar, y de qué forma, la victoria a un Real Madrid que tenía en este partido unos puntos vitales en juego, puesto que tiene enfrentamientos complicados ante Arsenal o Wolfsburgo que pueden hacerle peligrar su presencia en la siguiente fase.

Aunque no todo era bueno en la primera mitad. Frohms se retiraba lesionada al cuarto de hora, dando entrada a Misa Rodríguez. La capitana por fin se estrenaba esta temporada bajo los palos, puesto que Quesada ha preferido desde su llegada optar por la guardameta alemana. Tuvo trabajo, pero lo solventó bien la canaria, aunque no pudo impedir en la segunda mitad el gol de Ajibade, que metía a las parisinas en el partido.

Error en defensa clarísimo de las madridistas, que dejaron sola a la nigeriana en el segundo palo. No había quien la tapara y no desaprovechó la oportunidad para recortar distancias. Para ponerlo aún más complicado, el Real Madrid se quedaba sin Linda Caicedo y sin Feller, ambas por lesión. El técnico tenía que usar sus tres ventanas por sendas lesiones de jugadoras consideradas clave.

Aunque apretaron las francesas, no consiguieron batir la portería de Misa. De hecho, en los minutos finales, quienes tuvieron oportunidades para perforar la portería de la inglesa Mary Earps fueron las madridistas. No lo consiguieron, pero sacan finalmente un triunfo más que necesario para asentarse en la parte alta de la clasificación, en segunda posición.