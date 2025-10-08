El Real Madrid se da un festín en su estreno en Champions y golea a la Roma

El Real Madrid goleó a la Roma con un contundente 6-2 en su estreno en la fase de liga de la Champions League. Cada gol cuenta en este nuevo formato, y las merengues lo tuvieron claro ante las italianas. Alba Redondo y Caroline Weir, que firmaron sendos dobletes, fueron las protagonistas de un ‘set’ en el que también pusieron su impronta Lakrar y Eva Navarro. El conjunto madridista suma un obligado triunfo a la espera de enfrentar a rivales de la entidad de Arsenal, PSG y Wolfsburgo.

Pau Quesada introdujo cuatro cambios respecto al once que goleó el sábado al Badalona en la Liga F. El técnico merengue apostó por Weir en el centro del campo, volvió a dejar en el banquillo a Athenea y eligió a Alba Redondo para el ‘9’. Una victoria en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League se antojaba clave para comenzar a construir el objetivo de clasificar a octavos de final, y a Quesada le funcionaron sus apuestas.

Las locales comenzaron mandando en el partido. El dominio de los minutos iniciales lo refrendó Alba Redondo. La delantera, que le ganó la partida a Bruun en el once, recogió un rechace de la portera Baldi a un cabezazo para marcar a placer en el minuto 6 del choque. La Roma no tardó en responder. En el primer acercamiento peligroso sobre la portería defendida por Frohms llegó el empate. La guardameta madridista dejó un balón muerto en el área que Pilgrim aprovechó para entregar a Evelyne Viens. La canadiense no falló y niveló el partido en el minuto 16.

El intercambio de golpes no se detuvo. En el ecuador de la primera mitad, Weir recibió un pase de Angeldal en el pico del área, se zafó de dos rivales y disparó con la diestra a la escuadra de la portería romana para devolver el mando en el electrónico al Real Madrid. Con las de Pau Quesada acechando el tercero, la Roma volvió a igualar la contienda. Haavi recibió el balón liberada en banda izquierda, recortó hacia dentro y golpeó en busca de la escuadra derecha de la meta merengue. El balón acabó en la red tras tocar en la manopla de Frohms y el palo. El empate en el 35 tampoco fue definitivo, ya que Alba Redondo firmó su doblete al filo del descanso. La ariete manchega aprovechó un gran pase filtrado de Linda Caicedo para batir a Baldi con un potente disparo cruzado y poner el 3-2.

Un mejor Real Madrid en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el guion del inicio del choque se repitió. De nuevo en un córner botado desde la derecha, el Real Madrid anotó a los seis minutos de la reanudación. El balón le volvió a caer a Alba Redondo dentro del área, pero en esta ocasión conectó un centro-chut que acabó rematando a las mallas su compañera Lakrar. El equipo italiano no encontró respuesta. Linda Caicedo, más inspirada en la segunda mitad, condujo desde la izquierda y encontró a Caroline Weir. La escocesa resolvió la jugada con un buen control orientado y un disparo raso a la derecha de la meta romana para poner el 5-2 en el minuto 60.

Weir se retiró arropada por los ruidosos aplausos del Di Stefano, que reconoció la labor de la capitana, y dejó su lugar a la joven Paula Comendador. A Linda Caicedo no le importó quedarse sin su socia en el quinto tanto. La colombiana puso un centro con veneno al área rival, que encontró a Eva Navarro completamente liberada para completar su hat-trick de asistencias. La ’19’ cabeceó con fuerza y cerró el ‘set’ a favor de las merengues. El estadio del Real Madrid se entregó al equipo en la recta final, en la que Caicedo dio el susto al retirarse con molestias.