El Real Madrid vuelve a la Linda Champions goleando al Eintracht

Linda, Linda y más Linda. La colombiana es un escándalo. Suficiente para que el Real Madrid, que llegaba con dudas en sus sensaciones a esta previa de Champions, arrasara al Eintracht Frankfurt para certificar la presencia de las blancas por quinta vez consecutiva en la máxima competición continental. Generó el primero, regaló el segundo y marcó el tercero, para sentenciar una eliminatoria a la que las madridistas llegaban con una ventaja de 1-2, pero que había estado muy igualada y totalmente abierta en la ida.

Y abierta estuvo también en Valdebebas hasta que apareció por primera vez. Avisaron las alemanas, que estuvieron a punto de igualar el cruce en los primeros minutos, hasta que de una jugada de la estrella cafetera nació el 1-0 de Feller. Se desató el Real Madrid y Bruun no perdonó tras una jugada maradoniana de la extremo sudamericana, que en la segunda parte pondría la guinda a una actuación espectacular.

Después de sufrir mucho en la ida, el conjunto blanco llegaba con una renta mínima a la vuelta. El Di Stéfano acogía la vuelta de esta previa, en la que las madridistas aparecían sobre el césped con varias sorpresas. La suplencia de Misa ha dejado de ser una de ellas, pero sí que no se esperaban las de Athenea y Weir. Un once llamativo y muy arriesgado el que sacaba Pau Quesada, dejándose en el banquillo a las que son, probablemente, las dos jugadoras de mayor calidad de la plantilla, con permiso de una siempre diferencial Linda.

Sí que estaba Shei en el lateral diestro. La castellano-manchega volvió a demostrar el excepcional estado de forma en el que se encuentra y con sus subidas por el costado derecho no se cansó de generar peligro. Aunque el gol de las blancas llegó por el contrario. Después de un serio aviso del Eintracht, Linda Caicedo arrancó la moto, apuró línea de fondo en solitario, puso un centro para Bruun ante el que Altenburg metió los puños. Dejó el balón muerto para la llegada de Feller, que no perdonó prácticamente a portería vacía.

Respiraba Valdebebas, después del aviso de las alemanas. El gol ponía el 3-1 en el global de la eliminatoria y daba muchísima tranquilidad a las de Quesada, que salvo hecatombe, dejaban prácticamente sellado el pase a la Champions en el minuto nueve de partido. Pero no era suficiente y, tras no estar cómodas en un primer momento, las jugadoras del Real Madrid se soltaban.

Recital de Linda en Champions

Especialmente activa seguía Shei, aunque sin duda la protagonista era Linda Caicedo. Generando peligro cada vez que tocaba el balón, se inventó una jugada a lo Maradona, con la que las blancas pusieron el segundo de la noche en el Di Stéfano. Qué calidad la de la colombiana, que cogió el balón casi en su área para iniciar una conducción de más de 60 metros en la que sorteó a toda la que le salía a su paso. No había quien le quitara el balón a la buena de Linda, que llegando a la meta del Eintracht le regaló el gol a Bruun, que no perdonó.

Se rendía el estadio madridista a la clase de la futbolista cafetera, que no estaba conforme. No había marcado, pero daba igual. Ella sola había resuelto el partido y certificado la presencia por quinto año seguido del Real Madrid en Champions League. Hasta que puso la guinda en la segunda parte estampando su firma en el marcador para cerrar el partido con un 3-0. Este viernes, el sorteo de la fase de liga.