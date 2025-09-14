Alba Redondo y el Real Madrid suman el primer triunfo de la temporada en Liga F (2-1)

El Real Madrid femenino logró su primer triunfo de la temporada en la Liga F tras imponerse al Madrid CFF en un encuentro muy disputado que se decidió por detalles. Alba Redondo volvió a completar un gran partido con el Real Madrid, autora del gol que abría la lata para blancas. El empate de Sosa fue respondido en el primer tiempo por el gol de Weir, decisivo para sumar la primera victoria del curso liguero tras un empate y una derrota en las dos primeras jornadas.

El Real Madrid salía muy bien plantado en los primeros compases del partido, queriendo la pelota y dominando con ella, algo con lo que está ya más familiarizado. Las blancos gozaron muy pronto de oportunidades claras, antes del prime cuarto de hora, Lakrar rozó el primero pero Villafañe evitó el gol bajo palos.

Pero aquella ocasión fue la antesala de lo que vendría después, un golpe rápido del Real Madrid en las botas de Alba Redondo, más bien en la testa, tras el testarazo que servía para 1-0 tras un buen centro de Eva Navarro, que tras jugada personal desbordaba y colocaba la pelota en el área pequeña para la anticipación de la delantera.

Pero el Madrid CFF supo reponerse con rapidez al primera tanto de las madridistas. Ángela Sosa fue decidida hacia el área y desde la frontal conectó un gran disparo que fue imposible para Frohms, que no pudo evitar el tanto del empate a los 20 minutos de juego. Vuelta a empezar.

El empate vino bien a las visitantes, que ganaron protagonismo y tuvieron más la pelota, aunque estéril. Tras la pausa de hidratación, el Real Madrid aprovechó el reinicio para golpear de nuevo, ésta vez fue Weir la que aprovechó un despiste de la zaga del Madrid CFF para poner de nuevo por delante a las blancas.

La recta final del primer tiempo tuvo opciones para ambos equipos. Primero Alba Redondo estuvo cerca de hacer el segundo en su cuenta particular aprovechando un despiste de la portera del Madrid CFF, pero su disparo no cogió puerta por poco. Ya en el añadido, Monica Hickman casi borda un contragolpe de las visitantes con una jugada personal y un disparo que rozó la escuadra.

El Madrid CFF se estira tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Madrid CFF saltó con ganas y dio un susto con un gran cabezazo de Nautnes, que fue directo al larguero. La ocasión levantó el ánimo de las locales, que se hicieron con la posesión y estuvieron más cerca del arco madridista en todo momento. fue antes de la hora de partido cuando tras un triple cambio y la entrada de nombres como Athenea y Linda Caicedo, cuando el Real Madrid recuperó el control del juego.

Alba Redondo volvió a rozar su segundo gol tras otra jugada individual de gran valor para el Real Madrid. La madridista se zafó de un par de defensas, entró al área y colocó un disparo que se estrellaba con violencia en el poste.

Entre cambios y el parón de hidratación, el partido entró en la fase final con el control del juego para el Real Madrid, que supo mantener la paciencia y dirigir los últimos minutos de un encuentro disputado y que valió para el primer triunfo del curso en Liga F para las madridistas.