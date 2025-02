Alba Redondo: «Somos un equipo campeón y queremos ganarlo todo»

España empieza la defensa del título en la Liga de Naciones. En ella, tendrá como principal rival de su grupo Inglaterra. Precisamente, será ante las subcampeonas del mundo a las que se miran en Wembley en este parón internacional, en la reedición de la final del pasado Mundial. Pero antes, comenzarán la competición ante Bélgica en el Ciudad de Valencia. Un partido será muy especial para Alba Redondo (Albacete, 1996) puesto que regresa a la que fue su casa durante cinco años. La delantera del Real Madrid atiende a OKDIARIO antes de medirse a ambas selecciones.

Llega en un gran estado de forma después de marcar cuatro goles en los últimos cinco partidos que ha jugado, en dos de ellos marcó entrando desde el banquillo. Aunque le costó sacar todo su potencial como goleadora en sus primeros meses como madridista «Alba nunca se fue», como reconoce. Ahora espera prorrogar esa buena racha con una Selección que quiere dar un nuevo golpe encima de la mesa tras lo sucedido en París el pasado verano.

Pregunta: Parón internacional especial. Vuelve al Ciutat de Valencia y, después, tienen ese partido en un escenario como Wembley.

Respuesta: Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias también a la Federación por acordarse de Valencia, porque fueron unos unos momentos muy duros. Soy de Albacete, pero he estado cinco años en Valencia y toda la familia de mi pareja está allí y tengo mucha gente conocida que ha sufrido muchos daños. Llevar un partido de la Selección allí para mí es muy especial y de verdad que doy las gracias por ello. Respecto a los dos partidos que hay, son equipos que nos van a dar nos van a suponer dar el 100% siempre. Son dos partidos en los que podemos nuevamente mostrarnos tal cual somos. Y tiene un aliciente también porque son partidos de Nations League. Defendemos título y obviamente como el equipo campeón que queremos ser y que somos, queremos ganar todo, por supuesto.

P: El verdadero partidazo será contra Inglaterra, que es la reedición de la final del Mundial. Para ellas supone una motivación extra porque querrán venganza tras perder la final. ¿Qué supone eso para el equipo? ¿Cómo lo preparan?

R: Es un partidazo, la verdad. Tú piensas en un España-Inglaterra y se te viene a la mente la final del Mundial, obviamente. Son equipos que a nosotras nos hacen dar el máximo, aunque en cada partido nosotras damos el máximo, es un aliciente más porque te enfrentas a la subcampeona del mundo. Es un partido bonito, con grandes jugadoras y estoy seguro de que el espectador y las jugadoras, sobre todo, queremos jugar este partido.

P: Echando la vista atrás, a esa final del Mundial, ¿qué se le viene a la cabeza de todo lo que pasó?

R: ¡Buah! Recuerdo muchos nervios previos al partido, recuerdo mucha alegría al acabar, pero sobre todo muchísima tensión y concentración, mucha intensidad, recuerdo el estadio lleno… pero es que tengo tan buenos recuerdos de acabar el partido y decir «la que hemos liado», el ser campeonas del mundo, pero sobre todo la hazaña del del equipo de de ir de menos a más en ese partido.

P: ¿Qué supuso para usted el ganar el Mundial?

R: Cumplir un sueño desde pequeña. Era algo que soñaba desde muy pequeñita. Pero sobre todo el hecho de que el fútbol femenino español en esa época se potenció. Luego volvimos a ganar la Nations League. Fueron muy buenos tiempos y, ahora, queremos seguir ahí, en lo alto. Hay que seguir demostrando qué equipos somos.

P: ¿Cómo notaron esa repercusión tras ganar el Mundial?

R: A nivel mediático nos conocían también muchísimo más. Nosotras estábamos en una burbuja realmente allí (en Australia) porque no sabíamos la que habíamos liado. Yo hablaba con mis padres y con mi pareja y me decían «no sabéis la que tenéis liada aquí». Nosotras estábamos tranquilas porque no sabíamos realmente lo que pasaba. Al volver, toda la gente echada a la calle, Madrid Río repleto de gente… Se me pone todavía la piel de gallina de recordarlo, porque es que al final es algo único en la vida. Tengo muy buenos recuerdos.

P: Después de ganar el Mundial, ganáis la Liga de Naciones y ahora empieza otra edición, con esa Eurocopa de fondo. No sé hasta qué punto le dan la importancia que merece a esta Liga de Naciones, teniendo en cuenta lo que viene en verano…

R: Al final es otro título más. Para mí, todas las competiciones con la Selección, son importantes porque son partidos en los que tú estás representando a tu país con esta camiseta. Para mí el poder llevar esto es un orgullo y el poder estar aquí y rodearme de todo este staff y de todas las jugadoras es es gratificante. Significa que estás haciendo bien tu trabajo. No significa que una competición sea mejor que otra. Una te permite optar a un título y la otra también. Simplemente están situadas en diferentes momentos del año, pero todas las selecciones quieren ganar tanto Liga de Naciones como Mundial, como Eurocopa, como Copa América… Da igual, al final es un título para tu país.

P: Después de lo que pasó en los Juegos, ¿cuántas ganas tienen de demostrar otra vez que aún hay España para rato?

R: Queremos seguir demostrando el equipo que somos. Es verdad que los Juegos Olímpicos fueron un punto de inflexión, pero es pasado. Nosotras estamos ya peleando y luchando en cada entrenamiento, incluso en cada partido con nuestro club, para poder ser mejores futbolistas y llevar sobre todo a la victoria a España y porque queremos seguir dando grandes alegrías.

P: ¿Y cómo está el grupo ahora?

R: Bien.

P: Ha habido varios cambios en estos meses, con jugadoras importantes que se han quedado fuera como Paredes, que ahora ha vuelto. ¿Cómo han afectado esos cambios al vestuario?

R: El equipo está bien, está enfocado en lo que viene. El estar o no jugadoras son decisiones que al final no nos competen a nosotras, son decisiones de de staff. Las jugadoras estamos centradas en los partidos y mentalizadas. Hay buen grupo y se nota que todas vamos a por estos partidos que queremos ganar.

P: Aunque tienen partidos importantes en la Liga de Naciones, de fondo está la Eurocopa, ¿qué espectativas tienen de cara a ella?

R: Como te digo, como nosotras queremos ser un equipo campeón, Queremos llegar y demostrar que podemos llegar a lo más alto.

P: Tienen un partido muy importante en Wembley, que se llenará. ¿Imaginaba que pudiera jugar en estadios tan míticos y que estuvieran llenos?

R: Nunca imaginé que iba a llegar a un Real Madrid, ni que estaría en la Selección. Lo imaginas, pero no te lo crees. Hace unos años, cuando veíamos los estadios ingleses llenos, que se abrían para el femenino y se llenaban… Que un estadio se llene para el fútbol femenino en Inglaterra no es nada nuevo, porque ya viene llenándose con partidos de Arsenal, de Chelsea, de Manchester City… Es que es una pasada que un estadio entero se llene. Yo recuerdo un estadio lleno, el de la final del Mundial. Se me ponen los pelos de punta. Imagínate un estadio como es Wembley lleno, que no quede ni un asiento para ver un un partido de fútbol femenino… Es impresionante.

P: Y poder ganar.

R: Y poder ganar, por supuesto.

R: ¿Y después de Wembley, se imagina un Bernabéu lleno para ver al Real Madrid?

P: Ojalá. Me lo imagino, por supuesto. Pero bueno, no es cosa mía, no lo decido yo. Nuestro campo, el Alfredo Di Stéfano, también es muy grande y acoge mucha gente. Lo del Bernabéu, pues ya se verá.

P: Quería preguntarle sobre el Real Madrid. Está siendo una temporada llena de cambios. Deja el Levante, después de cinco años, para llegar al Madrid. Le costó arrancar pero ya sí que parece que ha cogido esa dinámica goleadora. ¿Cómo fueron esos primeros meses de adaptación?

R: A ver, Alba nunca se fue. Pasé cinco años maravillosos en Valencia, que también fueron de menos a más. También es verdad que nos miden por goles, pero bueno, el primer año del Levante también metí poquitos goles y fui de menos a más. Siempre fui la misma y siempre me me autoexijo en cada entrenamiento, en cada partido. Yo lo intento hasta el final. Hay veces que entra, a veces que no. Así somos los delanteros, pero lo importante es el trabajo y el día a día. Roma no se construyó en un día. Ojalá poder llegar y volver a meter todos los goles así de una, pero estoy contenta con mi evolución. Llego a un gran club, me recibieron con los brazos abiertos, tanto el staff, toda la directiva, todas las jugadoras y es un cambio para bien, que estoy llevando de la mejor manera posible obviamente. No me arrepiento para nada.

P: Sí que hay mucha competencia en el puesto. Está Bruun, que también hace goles, y es difícil que haya una que sea titular indiscutible. ¿Cómo llevan esa competencia interna?

R: Bien, bien. Bruun y yo somos muy buenas compañeras. Ella me ayuda a mí y yo le ayudo a ella. No tenemos ningún tipo de de rifirrafe. Somos lo suficientemente racionales y conscientes de que cada partido requiere de unas características por parte de cada jugadora. Y, obviamente, como bien venimos demostrando, Bruun es totalmente diferente a mí y que tiene gol. Unos partidos requiere de su aportación y otros los míos, pero yo estoy contenta de de poder aprender de ella, porque es una jugadora con muchísimo caché y que va a dar muchísimas alegrías. Por supuesto.

Alguna vez hemos jugado juntas y nos hemos compenetrado muy bien. Tanto ella como yo tenemos buen feeling y ya no solo entre ella y yo, entre las delanteras, con todas las jugadoras nos entendemos perfectamente y se nota. Jugamos muy bien, jugamos ágiles, nos comunicamos bien, en general muy buenos partidos de ambas.

P: Esta temporada se ha visto un salto del Madrid en lo en lo cualitativo. Están cerca del Barça en Liga, en cuartos de Champions, también en Copa… ¿A qué aspirán este año?

R: Queremos llegar a lo más alto, por supuesto. Es verdad que todo el mundo quiere ganar al Barcelona. Y nosotras también queremos. En el césped puede pasar cualquier cosa, en un partido puede entrarte todo, otro no te puede entrar nada… Nosotras venimos diciendo que con el trabajo día a día llegarán las recompensas y estamos camino a ello.

P: ¿No les frustra demasiado el enfrentarse una y otra vez al Barça y ser incapaces de ganarles?

R: Nos frustraría si al final también, aunque no nos estuviésemos enfrentando al Barça, llega otro equipo, nos mete y seguimos intentando y no entra. Entiendo que es el Clásico. Soy la primera que quiere ganar al Barcelona, pero trabajamos con todo lo que tenemos, que es inmensamente grande. Trabajamos el día a día y preparamos los partidos con un plan. Visualizamos el partido de una manera, el míster nos lo transmite, lo llevamos a cabo, pero esto es un ensayo y error, como siempre. El fútbol te da la oportunidad de equis tiempo, volver a enfrentarte y volver a sacar tu mejor versión.

P: ¿No es algo que os obsesione?

R: No, no, no, para nada. Para nada.

P: De cara a lo que resta de temporada, ¿qué objetivos se marca en lo personal y también a nivel colectivo?

R: A nivel individual, intentar acabar la temporada de la mejor manera posible, sobre todo sin lesiones. Toco madera para poder ayudar al equipo y, si Montse me necesita, pues estar aquí también ayudando a la Selección. Sobre todo acabar con la mejor dinámica posible a nivel individual, con goles, con pases, ayudas tácticas ofensivas y defensivas… lo que sea. Yo me siento una jugadora realizada cuando realmente hago el trabajo que a mí me piden, no solo con los goles. A nivel colectivo pues poder dar un título, ojalá, a la afición, que ya se lo va mereciendo.

P: ¿Con qué título se quedaría?

R: El que sea, el que sea, bienvenido sea. Pero un título, por supuesto.

P: Decía que no sólo se conforma con los goles. ¿Eso le ayuda a restar esa presión que pueden tener las delanteras por marcar?

R: Sí, es que al final yo soy delantera, se me mide por goles, pero me siento realizada con todo el trabajo que hago, no solo metiendo goles, sino con lo demás.

P: Por último, ¿cómo sería de ilusionante ser campeona de Europa en verano después de haberlo sido del mundo?

R: Ojalá. Pero ya lo veremos. Como soy un poco supersticiosa, lo vamos hablando ya más adelante. Todavía no toca hablar de ello.