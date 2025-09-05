Liga F

El Atleti se lleva el derbi femenino ante un Real Madrid que dio la cara con diez

Resultado: Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

Las blancas jugaron con una menos con diez y lograron empatar, pero no fue suficiente

Un tanto de Luany en el 83 le dio la victoria al Atleti en la segunda jornada de la Liga F

Un tanto de la brasileña Luany da Silva en el minuto 83 de partido le dio la victoria por 2-1 en el derbi madrileño al Atlético de Madrid ante un Real Madrid que jugó la media hora final con diez y que dio la cara, en el encuentro que abrió la segunda jornada de la Liga F este viernes en Alcalá de Henares.

El conjunto dirigido por Pau Quesada, nuevo entrenador del equipo blanco, se estrenó esta temporada ante el equipo colchonero en un partido gris y marcado por la expulsión de la danesa Signe Brunn a falta de media hora por jugarse. Aun así las madridistas lograron empatar. Pero un gol final de Luany le dio los tres puntos al Atleti.

