El Real Madrid se topa con el Arsenal y una Fase Liga durísima en la Champions Femenina

Al Real Madrid no le ha sonreído la suerte en el sorteo de la Champions Femenina. El equipo blanco visitará la casa del vigente campeón, el Arsenal, en la nueva fase liga de la máxima competición continental. Además, tendrá rivales de primerísimo nivel en esta fase como Wolfsburgo (en casa), Arsenal, Roma (en casa), PSG (fuera de casa), Twente (fuera de casa) y Paris FC (en casa).

Hay que recordar que el Real Madrid tiene una cuenta pendiente con las vigentes campeonas del Arsenal. La pasada temporada el club inglés terminó con su andadura en cuartos de final al remontar en el Emirates Stadium con un impresionante 3-0 el 2-0 cosechado en la ida en el estadio Alfredo di Stéfano.

Las blancas, sin ir más lejos, se reencontrarán con viejas conocidas como Olga Carmona, quien ahora milita en el PSG, o Mariona Caldentey, quien ejerce de estrella en el Arsenal. El Real Madrid, tras apear al Frankfurt en la fase de clasificación, tendrá que emplearse a fondo para pasar a las siguientes ronda finales.

Quizá el club más afortunado de los españoles en el sorteo fue un Barcelona que se medirá al Chelsea y Bayern como rivales más duros. El Atlético, que se cruzará principalmente con el Lyon, el más laureado de la competición, también se cruzará en el camino con el conjunto muniqués y el Manchester United inglés.

Esta nueva fase de liga de la Champions Femenina se desarrollará entre el 7 y el 8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un ‘playoff’ del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

Los rivales en la Champions Femenina

FC BARCELONA: Chelsea (F), Bayern (C), Benfica (C), Roma (F), Leuven (C) y Paris FC (F).

REAL MADRID: Wolfsburgo (C), Arsenal (F), Roma (C), PSG (F), Twente (F) y Paris FC (C).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Lyon (F), Juventus (C), St.Pölten (F), Twente (F) y Manchester United (C).