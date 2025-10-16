PSG – Real Madrid: reencuentro en París

El Real Madrid tiene ante sí su primer examen de nivel en Europa. El PSG mide la racha de las de Pau Quesada, que tras un inicio dubitativo han comenzado a encadenar triunfos convincentes este curso. La goleada a la Roma en la primera jornada las puso en una posición privilegiada, pero ante el exigente calendario que tienen en esta edición de la Champions Laegue, están obligadas a rascar algo en París, en un duelo que será de lo más especial, puesto que se reencontrarán con Olga Carmona.

Las blancas miden sus fuerzas ante un París Saint-Germain que llega con muchas dudas y muy exigido para no comenzar a complicarse su presencia en la siguiente ronda. Las francesas cayeron goleadas por 4-0 ante el poderoso Wolfsburgo en su estreno en Europa, todo lo contrario que las madridistas. El Real Madrid consiguió colocarse en las primeras plazas de la clasificación de la fase de liga, tras golear por 6-2 a la Roma, con dobletes de Redondo y Weir y con una gran actuación de Linda Caicedo, que dio otras tantas asistencias.

Las blancas han conseguido darle la vuelta al mal arranque del curso, donde condicionaron ya sus opciones en la Liga F, con un empate y una derrota en sus dos primeros encuentros. Desde entonces, suman siete triunfos y sólo un empate, con 24 goles a favor y cinco goles en contra. Una racha que ha llevado al conjunto blanco a ponerse ya en segunda posición de la clasificación del campeonato, aunque a siete puntos del Barcelona.

En Champions, las blancas buscarán mantenerse dentro del top-4, lo que les permitiría dar un paso de gigante de cara a meterse en la siguiente fase. En esta edición, la fase de liga da acceso a los cuatro primeros a cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo tendrán que jugar una eliminatoria previa. Ante el duro calendario de las blancas, que deberán visitar al campeón Arsenal o jugar contra el Wolfsburgo, dos de los favoritos, conseguir seis puntos tras sus dos primeros partidos dejarían muy encarrilada su presencia entre esas 12 primeras.

Ante el PSG tendrán un duro enfrentamiento. En cuatro enfrentamientos previos, todos ellos en la máxima competición, nunca han ganado. El Real Madrid únicamente consiguió rascar un empate a cero en 2022, año en el que quedó eliminado en la extinta fase de grupos al quedar tras el Chelsea y las parisinas. Ahora, el conjunto galo llega con muchas dudas, tras caer por goleada en los dos únicos enfrentamientos ante rivales pesados, como son el Wolfsburgo y el Lyon, por 4-0 y 6-1.

Olga vuelve a escena

El partido estará marcado por el reencuentro entre el Real Madrid y Olga Carmona. La que fuera capitana del conjunto blanco, una de las primeras estrellas del club en su sección femenina, abandonó la entidad en verano, al finalizar su contrato. Se enroló en las filas parisinas, donde no le ha costado hacerse con la titularidad. Apenas unos meses después, vuelven a encontrarse.

En el PSG Campus de Poissy volverá a ver a las Weir, Athenea o Misa con las que compartía vestuario hasta hace apenas unos meses. Sobre ellas ha recaído ahora el brazalete que portó, aunque Olga no esconde que, pese a dejar el club en verano, mantiene intacto su madridismo, como ha indicado en una entrevista reciente: «Todo el mundo sabe que soy madridista y eso no va a cambiar juegue donde juegue».