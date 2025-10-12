El Real Madrid golea en San Mamés y hunde al Athletic

El Real Madrid goleó por 1-4 al Athletic Club en San Mamés ante casi diez mil aficionados y sumó tres puntos que le colocan en segunda posición de la Liga F, a siete del líder FC Barcelona. Con este marcador el equipo rojiblanco se hunde en la zona de descenso, penúltimo empatado a cuatro puntos con el DUX Logroño aunque con peor diferencia de goles, y sigue sin conocer la victoria después de siete jornadas disputadas en la competición.

Entró tarde al partido el Athletic y lo pagó muy caro, encajando dos goles antes de dar señales de vida en el área rival. Tras un primer aviso de Angeldahl a los siete minutos, desbaratado por Nanclares, el Real Madrid encarriló el partido guiado por Sandie Toletti. En el minuto 13, la francesa filtró un excelente pase abierto a Eva Navarro que la internacional metió en el área rojiblanca para que Caroline Weir, en una gran maniobra, pusiese el 0-1.

Apenas sin tiempo para reaccionar el equipo de Pau Quesada dobló la ventaja en un saque de esquina muy cerrado botado por Toletti que Ane Campos, en su intento de evitar el remate de Andersson, introdujo en su portería. Un contundente 0-2 que, aunque tarde, despertó al Athletic.

En el minuto 25, las rojiblancas llegaron al área por primera vez en una doble ocasión de Nerea Nevado y Ane Azkona, desbaratada primero por Frohms y más tarde por el larguero, y en el 36 Maite Valero volvió a toparse con un poste al rematar un buen centro de Sara Ortega.

El Real Madrid resuelve a la contra

La segunda mitad comenzó equilibrada y sin apenas llegadas a las áreas hasta que en el 66 Weir hizo lucirse a Nanclares en un tiro que acabó en córner despejado por la portera internacional y el larguero.

Las locales, con más insistencia que juego, encontraron premio en el 72. Nerea Nevado sorprendió a Merle Frohms en una falta lateral poniendo el 1-2 y también algo de emoción al partido hasta que Weir, en el 82, firmó su doblete particular y acabó con cualquier esperanza de las de Javi Lerga.

Tiró de fe el Athletic para al menos maquillar el marcador, pero ni siquiera le sonrió la fortuna. Tras un tiro al palo de Agote en el 95, Iris Ashley robó la pelota en su propio campo y encaró a Nanclares para batir a la guardameta local y poner el 1-4 definitivo.