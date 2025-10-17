El Real Madrid alza el vuelo en la Champions League femenina

El Real Madrid ha conseguido alzar el vuelo de la temporada gracias a la Champions League femenina. Comenzaron el curso con dudas las de Pau Quesada, que gracias a ganar en los encuentros de previa al Eintracht cogieron las sensaciones necesarias para reencontrarse con el triunfo en la Liga F. Los dos encuentros de la fase de liga no han hecho más que terminar de engrasar la maquinaria, de cara a lo que viene por delante. Dos triunfos más que sólidos que las permiten ser ahora mismo segundas, sólo por detrás del Barcelona.

Las madridistas vienen de golear a la Roma y de imponerse a domicilio al PSG. El conjunto francés, uno de los favoritos de las últimas ediciones, nunca había caído contra el Real Madrid, pero en su propia ciudad deportiva se vio sobrepasado por un equipo al que le bastó su efectividad en la primera mitad para certificar su segunda victoria en la competición.

Ese acierto es lo que está marcando la andadura de las blancas en la presente edición de la Champions League. Contra el Eintracht supieron sufrir en la ida, después de haberse asegurado una renta de dos goles en dos coletazos. Las alemanas merecieron quizá el empate o, incluso, un triunfo que terminó cayendo para las de Valdebebas, que en casa arrasaron para confirmar su presencia entre las 18 mejores del continente.

El sorteo deparó rivales más que complicados, comprometiendo las opciones del Real Madrid de estar, ya no en cuartos, sino en la ronda de acceso a ellos. Entre los rivales aparecen el campeón Arsenal, el Wolfsburgo –que ha jugado seis finales en los últimos 12 años– o el propio PSG. Necesitaban comenzar con triunfo contra la Roma para sumar, contando con que iban a tener complicado sacar algo positivo ante estos tres rivales.

Lo hicieron, con una goleada de escándalo por 6-2 que las permitió colocarse en la parte alta de la clasificación, junto al Barça y al Atlético. Los dobletes de Redondo y Weir dejaron sin opciones a unas italianas a las que el fútbol de Linda Caicedo –con dos asistencias– pasó por encima. Después, llegaba la prueba de fuego: el PSG.

El partido, marcado por el reencuentro con Olga Carmona, era decisivo a la hora de saber por qué van a poder pelear las madridistas en esta fase de liga. Tras el triunfo por 1-2, las expectativas no pueden ser mayores en estos momentos. Las blancas están en la parte alta, junto a los grandes del continente como son el Barcelona, el Wolfsburgo o el Olympique de Lyon. Por la diferencia de goles son segundas, superadas únicamente por las catalanas.

En el horizonte, aparecen los duelos ante París FC en el Di Stéfano, que podrá dejar casi certificada la presencia de las madridistas –en el peor de los casos– entre las 12 mejores. Después llegarán la visita a Londres, donde cayeron eliminadas el año pasado, para medirse al Arsenal, recibiendo luego al Wolfsburgo y yendo a los Países Bajos para enfrentarse al Twente, cerrando así las seis jornadas de la fase de liga.

La Champions como impulso

Las madridistas han encontrado en la Champions League la manera de resolver sus problemas en el campeonato doméstico. Comenzaron con muchas dudas, costándole al nuevo entrenador dar con la tecla, tras empatar contra el recién ascendido DUX Logroño y perder el derbi contra el Atlético. No fue hasta ese triunfo en la previa contra el Eintracht cuando encontraron el impulso en la Liga F.

Tras ello llegaron triunfos en Liga ante Madrid CFF (2-1) y goleadas ante Deportivo (4-0), Badalona (3-0) y Athletic (4-1). La distancia con el Barcelona, aunque acaba de empezar la temporada, es de siete puntos, lo que deja el título a estas alturas muy complicado. Sin embargo, las blancas han encontrado en la Champions su forma de iniciar el vuelo. Ahora, antes de medirse al París y del Clásico de Montjuic, deberán hacer pleno para evitar que las azulgranas se escapen más.