Así queda la clasificación de la Champions League femenina tras la victoria del Real Madrid contra el PSG

El Real Madrid firma el pleno de victorias en ChampionsLeague y se sitúa en segunda posición de la fase de liga de la Champions League femenina. El conjunto blanco supera al PSG por primera vez en su corta historia y, además, lo hace en París, con un triunfo que permite a las de Pau Quesada encarrilar su presencia en las eliminatorias. Si ya consiguieron golear a la Roma en Valdebebas en el estreno, las sensaciones que ha dejado este triunfo en el Campus PSG no han podido ser mejores, manteniéndolas a la estela del Barcelona.

De esta forma, el Real Madrid es segundo en la clasificación de la fase de liga de la Champions League femenina. Sólo el Barcelona aparece por encima, por diferencia de goles, mientras que Wolfsburgo, Olympique de Lyon y Manchester United son los otros tres equipos que han sumado seis puntos en los dos primeros encuentros disputados.

Por detrás, con cuatro puntos, están el Chelsea y el sorprendente Leuven belga. Por su parte, con tres puntos se sitúa el Atlético de Madrid, que ganó el primer partido, pero ha caído contra el United, empatando a puntos con el campeón Arsenal, Juventus y Bayern de Múnich. Cierra la tabla de los 12 mejores el Twente, con un punto.

Entre los equipos que todavía no han sumado en esta Champions aparecen dos que, teóricamente, deben acabar metidos entre los mejores de la competición. Se trata del PSG y el Benfica, que cuentan sus dos partidos por derrotas y a los que se les pone cuesta arriba alcanzar las primeras plazas de la clasificación de la fase de liga. Como ellos están Valerenga, Roma y St. Polten.

Clasificación de la Champions femenina