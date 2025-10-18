Jenni Hermoso rompe su silencio y reacciona a su regreso con España

Jenni Hermoso es una de las principales novedades de la convocatoria de España en la «nueva etapa» de Sonia Bermúdez. La seleccionadora ha traído de vuelta a su ex compañera en el combinado nacional durante su etapa como jugadora. La delantera del Tigres mexicano ha reaccionado a su regreso con la selección española en redes sociales, donde declaró estar feliz y con ganas de volver a vestir la camiseta de la Roja.

Hermoso hizo una serie de publicaciones a través de su cuenta de Instagram en las que compartió fotografías en sus distintas etapas en la selección. «Qué ganas de volver a sacarte. Te quiero», escribió la campeona del mundo junto a una imagen de la camiseta número 10 que lleva su apellido.

Hermoso destaca en el presente torneo Apertura con Tigres, el equipo más ganador en la historia de la Liga femenina y al que ha potenciado con 13 goles. En otra publicación, Jenni Hermoso aparece en plena celebración de un gol con la Roja y la leyenda: «Sí, es correcto», al aludir a su regreso a la selección, a la que no iba desde octubre del 2024, cuando fue convocada para un partido amistoso ante Canadá.

La ex jugadora del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona también publicó una foto con el uniforme de la Roja y la palabra «orgullo» en letras grandes. Hermoso también reprodujo el vídeo en el que el actor Antonio Banderas anuncia la lista de convocadas, con un mensaje: «Es algo más… ¡FELIZ!». En la pieza, Banderas compara el legado del pintor Pablo Picasso, uno de los padres del cubismo, con el trabajo de la selección española femenina.

«Hay lugares donde el arte no se pinta, se respira. Málaga no sólo vio nacer a Picasso, aquí nació una forma de mirar el mundo, libre, valiente, inconformista. Picasso rompió moldes como hoy lo hacen ellas. El lienzo ahora es el césped, el arte, el que ellas despliegan con el balón», dice Banderas. En ese vídeo alternan tambien imágenes de Picasso y la selección española. Hermoso también publicó una fotografía que la muestra feliz con la Copa del Mundo que ganó España en 2023.