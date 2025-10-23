Horario del España – Suecia: dónde ver por TV gratis y en vivo el partido de la selección femenina de semifinales de la Nations League

La selección española femenina regresa a competición oficial tras la Eurocopa del pasado julio. Después de caer en la tanda de penaltis de la final ante Inglaterra, Montse Tomé fue destituida y se abrió una nueva etapa en el combinado nacional. La RFEF nombró a Sonia Bermúdez como sustituta en septiembre, y ahora afronta su primer partido desde que ocupa el cargo de seleccionadora. España-Suecia, ida de semifinales de la UEFA Nations League, será el encuentro de su debut al frente del equipo.

La era de Sonia Bermúdez al mando de la selección española comenzó con novedades y regresos muy comentados al combinado nacional. Jenni Hermoso retorna a la convocatoria un año después de que Tomé dejara fuera a la delantera de Tigres en el parón de octubre de 2024. También vuelve, aunque después de un periodo más largo, Mapi León. La jugadora del FC Barcelona era la única de las 15 futbolistas que se negaron a jugar con la Selección en 2022 que mantenía su postura. Tres años después, la defensora volverá a ponerse la camiseta de España.

Cuándo se juega el España – Suecia de fútbol femenino

El duelo que supondrá el debut de Sonia Bermúdez al frente de España, ante Suecia, se disputará el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas de la España peninsular y Baleares. España buscará defender su corona como primera y única ganadora de esta competición hasta la fecha. El equipo que dirigía Montse Tomé se impuso a Francia por 2-0 en la final. El conjunto galo disputa la otra semifinal, ante Alemania, con el objetivo de vengar su derrota en otra final ante España.

El combinado nacional buscará sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta en tierras suecas. El martes 28 de octubre, a las 19:00 horas de la España peninsular y Baleares, las de Sonia Bermúdez disputarán el encuentro de vuelta en el Gamla Ullevi de Goteborg. La final, con Francia o Alemania como posibles rivales de Suecia o España. se disputará el 2 de diciembre.

Dónde ver en televisión y online el España – Suecia de la Nations League

El España-Suecia de la ida de semifinales de la UEFA Women’s Nations League podrá seguirse por televisión en nuestro país a partir de las 20:00 horas a través de Teledeporte. La cadena pública también ofrecerá el encuentro online, a través de su plataforma RTVE Play. Podrás seguir toda la información del partido en directo, así como la previa y el post en la web de OKDIARIO, que cubrirá toda la actualidad de la selección femenina.

Dónde se juega el España – Suecia: estadio y cómo comprar entradas

La Rosaleda, estadio del Málaga CF, será el escenario escogido por el combinado nacional para disputar la ida de las semifinales de la Nations League. Se espera que la afición española responda ante la importante cita ante Suecia en el recinto de la capital malagueña. Las entradas se pueden adquirir en la página web de la RFEF, y cuentan con un precio de 24 euros en Tribuna; 18 en Preferencia y 12 en ambos fondos.