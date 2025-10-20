Baño de masas de Mapi León y Jenni Hermoso con la Selección y Alexia se retira del entrenamiento

La concentración de España para las semifinales de la Liga de Naciones femenina ha comenzado con un baño de masas de Mapi León y Jenni Hermoso. Eran las dos grandes novedades de la convocatoria y fueron las más aclamadas por la afición en el entrenamiento a puerta abierta que las de Sonia Bermúdez han realizado en Las Rozas. Una sesión en la que Alexia Putellas se ha marchado al inicio, aunque la ausencia de la jugadora del Barcelona no se debe a ningún problema físico.

La Selección ha comenzado esta nueva etapa con un entrenamiento multitudinario a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol. Durante más de una hora han estado las internacionales sobre el césped, en una práctica que ha contado con unas 1.000 personas en las gradas. Al término de la sesión, las jugadoras se han acercado a firmar autógrafos a los aficionados y a hacerse selfies con ellos, antes de marcharse a la residencia, donde permanecerán concentradas durante este parón, en el que se enfrentarán a doble partido ante Suecia.

Las más aclamadas fueron Mapi León y Jenni Hermoso. Las dos volvían con España después de tres y un año, respectivamente, y la afición quiso volcarse con ellas. Tampoco pasaron desapercibidas otras de las estrellas de este equipo como Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey o Vicky López. Aunque en este tramo final no estuvo una Alexia que se retiró al comienzo del entrenamiento.

La jugadora del Barcelona abandonó el césped al poco de saltar, aunque todo se debió a un reparto de cargas. Alexia Putellas no sufre ningún problema físico y, si no hay contratiempos, podrá estar en Málaga para medirse a Suecia, en la ida de esas semifinales de la Liga de Naciones.

España se mide en semis a Suecia

La Selección defiende título en el que será el primer reto de Sonia Bermúdez como seleccionadora. La nueva entrenadora de este equipo tiene la complicada labor de hacer a España campeona de nuevo de esta competición y los rivales a los que se medirá no son nada sencillos. Primero, la siempre peligrosa Suecia, jugando la ida en La Rosaleda y la vuelta en Gotemburgo. Después, en caso de clasificarse para la final, esperará la ganadora del Alemania-Francia, aunque eso ya será en la próxima ventana internacional.

A las 12:30 horas de este lunes estaban citadas las internacionales en el cuartel general de la Federación. Las 23 convocadas por Bermúdez, en la que es la primera lista tras la Eurocopa, estuvieron sobre el césped en el primer entrenamiento. Entre las novedades se encontraban, además de León y Hermoso, Alba Redondo –que entró en la lista por la baja de Esther– y jugadoras como Lucía Corrales, Eunate Astralaga, Fiamma Benítez, Clara Serrajordi y Eva Navarro.