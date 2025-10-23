Sonia Bermúdez: «Jenni está bien, feliz, como todo el equipo»

Sonia Bermúdez se estrena contra Suecia como seleccionadora, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones, y antes del encuentro que se celebrará en Málaga este viernes, compareció en la sala de prensa de La Rosaleda. La entrenadora no dio detalles sobre el once, pero afirmó que tiene «a todas en condiciones» para poder entrar de inicio. Además, de Jenni Hermoso dijo que «está bien» tras regresar con España, por lo que no sería una sorpresa verla de inicio ante las suecas.

«Por mi cabeza pasan muchas cosas», comenzó bromeando la seleccionadora, antes de señalar que está «muy centrada en el partido» ante el combinado sueco. «Estoy contenta con el trabajo que hemos hecho y centrada en hacer el mejor once posible», destacó.

Jenni Hermoso es una de las grandes protagonistas de la convocatoria, después de volver con España tras un año de ausencia. La seleccionadora destacó que «está bien», por lo que podría entrar de inicio, aunque no dio pistas: «Tenemos a todas en condiciones y nos lo están poniendo difícil. Está feliz. No sólo ella, sino todo el equipo».

También habló sobre cómo gestiona la posible entrada de Mapi en el equipo después de que haya centrales ya asentadas en esa demarcación después de tres años de ausencia de la defensa: «Queremos tener a las mejores. La semana ha sido muy buena y tenemos grandísimas futbolistas pero toca esperar un poco».

Una de las grandes incógnitas reside en la idea que tiene para el fútbol de España. Mantendrá un estilo similar, intentando «tener la posesión», pero afirmó que, lógicamente, quiere introducir «matices para ser mejores», algo que las pueda acercar a «ganar títulos». «Un equipo que hace muchos goles y no encaja ninguno sería una buena noticia. Estaría bien una victoria mañana», ha afirmado.