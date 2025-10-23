Irene Paredes: «Sé lo que ha sufrido Jenni Hermoso, lo ha pasado muy mal»

La capitana de la Selección, Irene Paredes, compareció ante los medios de comunicación antes de la ida de las semifinales de la Liga de Naciones que enfrentará a España contra Suecia. La central del Barcelona habló sobre el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León. Destacó especialmente la ausencia durante este tiempo de la delantera, de la que dijo que «lo ha pasado muy mal» en los meses en los que estuvo sin ser convocada.

«Son dos compañeras que no habían estado por motivos diferentes. Están contentas de volver. Jenni lo ha pasado muy mal y tiene una sonrisa permanente. De Mapi pues contenta de que haya decidido poder estar. Son dos personas que suman y aportan al equipo», reflejó Paredes.

La llegada de Bermúdez no ha cambiado el estatus de la veterana defensora. Sigue siendo la capitana de este equipo y, además, ha desvelado que las que la acompañaban en la capitanía durante la pasada Eurocopa, también siguen: «Para mí es de agradecer que la nueva seleccionadora siga confiando en mí. Mantendremos el grupo de capitanas de la Eurocopa. Nos entendemos muy bien. Yo no veo como capitana referente. Somos un grupo con diferentes perfiles para llegar a todo».

Eso sí, pese a ser capitana, no ha intervenido en lo extradeportivo, como en la vuelta de Jenni Hermoso y Mapi León. Ha dejado claro que la gestión la han llevado la dirección deportiva y del cuerpo técnico y que ella desconocía todo: «Yo me enteré con la lista, en el mismo momento en el que me enteraba que estaba yo. Me alegro mucho porque sé lo que ha sufrido Jenni».

Paredes habló sobre la nueva etapa que se abre ahora, tras la Eurocopa y tras la destitución de Montse Tomé pese a ser subcampeona de Europa: «Es un nuevo comienzo. Hay cambio de seleccionadora, es un torneo diferente y sólo te puedo decir que a título personal estoy muy contenta de seguir aquí y espero que vengan cosas muy bonitas».

«Hay varias cosas que han cambiado, entre ellas la vuelta de dos jugadoras que han sido importantes y quieren estar y con eso nos quedamos», ha señalado sobre los regresos de Jenni Hermoso y Mapi León. La rueda de prensa ha estado enfocada en ellas y sobre su compañera en el eje de la zaga en el Barça ha afirmado que «es una jugadora importante que en el club jugamos a menudo», además de afirmar que le «alegra» que haya vuelto, aunque desconoce si jugarán juntas con España: «Nosotras entrenamos fuerte y mañana decidirán el once y nos dirán».

«Si no lo ha desvelado ella, no voy a ser yo. Es un staff que ha entrado con muchas ganas, mucha ilusión y quiere hacer las cosas bien», ha dicho sobre la idea que quiere transmitirles Sonia Bermúdez en estos primeros días al frente de la Selección.

Sobre cómo les ha influido la derrota en la final de la Eurocopa, Irene tiene claro que «el fútbol sigue adelante». «Tenemos una selección muy potente y no miramos más allá. Queremos hacer un buen partido e ir poco a poco. Es un partido de altísimo nivel. La última vez les ganamos aquí pero empezamos mal. Tienen grandes jugadoras, tenemos que estar especialmente bien y que no nos hagan daño», ha afirmado.