Arranca la nueva etapa de España, bajo la batuta de Sonia Bermúdez. La Selección, la campeona del mundo, estrena seleccionadora y lo hace con un nuevo título en juego. Después de caer en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, que le costó el cargo a Tomé, la exigencia no baja. Suecia espera en Málaga, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones, en el que será un duelo de altura, puesto que las suecas llegan como tercera mejor selección del mundo, según FIFA.

Este viernes (20:00 horas) la selección española buscará el primer triunfo de una nueva era. Una etapa que arranca con la misma o más ambición que la anterior. Y que lo hace además con el regreso de dos leyendas del fútbol español, como son Mapi León y Jenni Hermoso. Una, renunció en 2022 a seguir vistiendo la camiseta de España hasta que no se produjeran una serie de cambios que, pese a que sucedieron, no la llevaron a cambiar su postura. Por su parte, la segunda dejó de ir por decisión técnica.

Ahora, con Sonia, se empieza de cero, como ha dejado claro la seleccionadora. Y tras señalarlo, lo ha plasmado en su convocatoria. Una lista que cuenta con seis cambios respecto a la de las futbolistas que fueron a la Eurocopa y en la que destaca la ausencia de Athenea o Guijarro –ésta por lesión– además de la presencia de las dos veteranas.

España defiende el título que ganó a comienzos de 2024 y que le dio el pase a los Juegos Olímpicos de París. Aquella Liga de Naciones dio comienzo a la etapa de Montse Tomé, con un triunfo en Gotemburgo con una seleccionadora que llegaba prácticamente sentenciada a su debut y salió airosa, pero no llegó a recuperarse de aquello. Todo lo contrario que la actual, que llega con el respaldo de la directiva y cuenta con el beneplácito también del vestuario, puesto que fue compañera de muchas de esas jugadoras y a otras las entrenó en las categorías inferiores.

Cierto es que el trabajo de Sonia en la sub-20 y sub-23 no ha podido ser mejor. Si hay una opción de garantías para liderar esta etapa hasta 2027, en la que debería comenzar el relevo generacional, es la de Bermúdez, puesto que conoce la casa a la perfección. Contra Suecia tendrá su primera prueba, que además será de fuego.