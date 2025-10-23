Descubre cuándo es, los horarios y dónde ver en directo por televisión el GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2025 Este GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2025 se correrá en el Circuito Internacional de Sepang Hay que recordar que Marc Márquez ya es el campeón matemático del Mundial de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 hace su parada ahora en este apasionante GP de Malasia, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang. Marc Márquez es ya el campeón, pero todavía queda por decidirse quiénes le acompañarán finalmente en el podio, por lo que queda mucha emoción en la competición. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra este fin de semana.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Malasia: todos los horarios por días

Viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre se vivirá el pistoletazo de salida en el GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2025 que promete ser apasionante. Los mejores pilotos del mundo se reúnen en el Circuito Internacional de Sepang se reunirán allí para comenzar a familiarizarse con el trazado de este Gran Premio y los aficionados españoles que siguen este deporte van a tener que trasnochar o madrugar para poder ver todo lo que ocurra.

FP1 Moto 3 – 3:00 – 3:35 horas.

FP1 Moto 2 – 3:50 – 4:30 horas.

FP1 MotoGP – 4:45 – 5:30 horas.

Moto3 Practice – 7:15 – 7:50 horas.

Moto2 Practice – 8:05 – 8:45 horas.

MotoGP Practice – 9:00 – 10:00 horas.

Sábado 25 de octubre

Será el sábado 25 de octubre la fecha en la que llegue uno de los días más esperados. Tras las últimas sesiones de entrenamientos libres, los pilotos tendrán que enfrentarse a la clasificación y para cerrar la jornada se correrá la carrera al sprint del GP de Malasia en el Circuito Internacional de Sepang, donde se repartirán los primeros puntos del fin de semana para el Mundial de MotoGP 2025.

FP2 Moto3 – 2:40 – 3:10 horas.

FP2 Moto2 – 3:25 – 3:55 horas.

FP2 MotoGP – 4:10 – 4:40 horas.

Q1 MotoGP – 4:50 – 5:05 horas – Q2 MotoGP – 5:15 – 5:30 horas.

Q1 Moto3 – 6:50 – 7:05 horas – Q2 Moto3 – 7:15 – 7:30 horas.

Q1 Moto2 – 7:45 – 8:00 horas – Q2 Moto2 – 8:10 – 8:25 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Malasia – 9:00 – 9:45 horas – 10 vueltas.

Domingo 26 de octubre

Todo terminará el domingo 26 de octubre en este GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2025 con la carrera de las tres categorías. En la reina, la carrera está programada para que comience en el Circuito Internacional de Sepang a las 8:00 horas, una menos en las Islas Canarias y los participantes tendrán que dar un total de 20 vueltas al trazado.

Carrera de Moto3 – 5:00 horas. 15 vueltas.

Carrera de Moto2 – 6:15 horas. 17 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Malasia – 8:00 horas. 20 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Malasia de MotoGP 2025 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda cada fin de semana en este frenético Mundial de MotoGP 2025. Esto se traduce en que el GP de Malasia, con los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones, carrera al sprint y Gran Premio, se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Cabe recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye este deporte para ver todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang, por lo que no será retransmitido gratis.

Además, todos los aficionados a la velocidad y adrenalina, además de seguidores de Marc Márquez y del resto de pilotos españoles que participan en el Mundial de MotoGP 2025 deben saber que podrán ver el GP de Malasia en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como tablets, smarts TVs y teléfonos móviles, pero este operador también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este apasionante fin de semana en el GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2025. Cuando vayan terminando las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Circuito Internacional de Sepang, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Malasia

Todos los aficionados que estén siguiendo el Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el GP de Malasia deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Circuito Internacional de Sepang para contar todo lo que ocurra en el trazado asiático.

Circuito del GP de Malasia de MotoGP

El Circuito Internacional de Sepang, situado al sur de Kuala Lumpur, será el escenario donde se celebre este apasionante GP de Malasia que corresponde a la vigésima jornada del Mundial de MotoGP 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este trazado fue en 1999 y el circuito tiene una longitud de 5,54 kilómetros, en los que hay 10 curvas de derecha y cinco de izquierda. Además, su pista tiene 16 metros de ancho y la recta más larga es de 920 metros. Álex Márquez consiguió en 2023 la vuelta rápida en carrera al parar el cronómetro en 1:58:979.