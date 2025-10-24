El error que cometemos todos en España al guardar una bombona de butano: hay que evitarlo
Todos en España cometemos un error cuando guardamos una bombona de butano en casa, ahora que empieza la temporada de calentarnos con estos elementos, hay que prestarle mucha atención. Las cocinas de butano son cada vez menos, pero las estufas de este elemento proporcionan un calor confortable y pueden ayudarnos a disfrutar al máximo de un elemento de bajo coste que tiene sus peculiaridades. El confort del butano puede necesitar de algunos ajustes importantes.
Una bombona de butano en casa de repuesto siempre la solemos tener, pero hay que saber tratarla con el máximo cuidado posible. A la persona que nos la ha traído a casa, deben darle un curso específico que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos asegura que llegue a casa con las máximas garantías posibles. Por otro lado, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar cada detalle que puede ser esencial en estos tiempos que corren. Saber dónde guardar la bombona de butano puede acabar siendo esencial.
Hay que evitar guardar de esta manera este elemento
Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para evitar cometer un duro error con un elemento que puede resultar peligroso. Tendremos que estar preparados para afrontar una serie de situaciones que llegan sin avisar y que pueden ser claves.
Nuestra casa debe ser un lugar lo más seguro posible. No le damos importancia a estos pequeños detalles que pueden acabar de cambiarlo todo, de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos cambios que son esenciales.
Los expertos nos dan una serie de consejos que serán claves. En especial si por precio nos acabamos de pasar a la bombona de butano como forma de calentar la casa o tener una cocina barata sabiendo en todo momento qué podemos conseguir.
Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. A partir de ahora si nos pasamos al butano, hay que evitar cometer un error que puede ser de lo más peligroso.
Este es el error al guardar una bombona de butano
Tal y como nos explican los expertos de Repsol: «Dentro de las medidas que se señala la normativa actual, el almacenamiento de las bombonas juega un papel fundamental. Además de otras reglas acerca del diseño de la instalación de gas, el cómo ponerla en marcha y el mantenimiento de esta. Los requisitos específicos que se deben cumplir están diseñados para prevenir accidentes y asegurar el correcto manejo de las instalaciones receptoras de gas. A pesar de que los envases de GLP son seguros, es obligatorio que todas las instalaciones y mantenimientos sean llevados a cabo por profesionales autorizados siguiendo punto por punto la normativa». Además, nos dan una serie de consejos esenciales para almacenar estos elementos:
- Mantén siempre una ventilación adecuada: ya sea natural o forzada. Para las rejillas con apertura al exterior, el orificio debe ser de 5 cm² por cada kW generado con un mínimo de 125 cm². Si se trata de ventilación a través de un conducto, la rejilla debe ser de 17 x17 cm con un paso de aire de 150 cm² o de 20 x 30 cm con un paso de 128 cm². Estas rejillas deben ser fijas.
- Revisa periódicamente las conexiones y mangueras: el mantenimiento del sistema es un procedimiento fundamental de prevención. Tienes que comprobar que no haya fugas y que los componentes se encuentran en buen estado, y remplazarlos cuando sea necesario. En caso de duda contacta con un Instalador de gas para que revise o confirme el estado de la instalación
- Ten cuidado con las conexiones de los aparatos de consumo: siguiendo la norma UNE 60670-7, las revisiones de las conexiones con las instalaciones receptoras (caldera o calentador) debe realizarlas un técnico especializado autorizado. No se pueden conectar más de dos bombonas en batería si el sistema está situado en interior. En caso de estar en el exterior, deben incluir una misma llave general accesible para poder cortar el gas fácilmente.
- Comprueba la fecha de caducidad del tubo de nitrilo (el de color naranja) y sustitúyelo en caso necesario.
- No almacenes productos inflamables cerca: las bombonas deben mantener una distancia de seguridad de 1,5 m con otros combustibles u otras fuentes de calor (aunque este puede reducirse a 0,5 m si están en un armario o dispone de un panel de separación por falta de espacio).
- Mantén las bombonas alejadas de enchufes y aparatos eléctricos: el espacio que se debe guardar es de 50 cm con tomas de corriente o conexiones eléctricas y 0,3 cm con aparatos como hornillos, interruptores, elementos de calefacción y conductores eléctricos.