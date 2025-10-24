‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 23 de octubre y lista de nominados

Supervivientes All Stars se encuentra en su recta final. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos de la nueva temporada televisiva de Mediaset España, y no es para menos. Algunas de las grandes leyendas del reality han regresado a Honduras con el objetivo de volver a ponerse a prueba. De esta manera, en la gala del pasado jueves, 23 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la continuación de la Mesa de las tentaciones. Una prueba donde muchos de los concursantes tuvieron que dejar por el camino sus pelos para poder recibir una recompensa de comida.

Pero, entre tema y tema, también se reveló el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una posición que se disputaban Rubén Torres y Carlos Alba. Eso sí, aunque ninguno de los dos quería abandonar el reality a estas alturas, las normas son las que son. Por ello, la organización del formato llevó a cabo una nueva ceremonia de salvación. Un encuentro que tuvo lugar en la Palapa y donde uno de los dos tuvo que poner punto final a su paso por los Cayos Cochinos para siempre. Además, también se reveló el nombre de los nuevos nominados de la semana.

Antes de conocer el resultado del televoto, Laura Madrueño quiso dedicarle unas palabras a ambos concursantes. Y es que, no es fácil llegar a esta altura del concurso, y menos en las condiciones en las que ellos se encuentran. Además, en el caso de Carlos Alba, la comunicadora quiso resaltar su capacidad de «luchar como un jabato en todos los juegos» sin quejarse nunca. Y es que, recordemos, es el más mayor de la edición.

¿Quién fue el expulsado ayer, 23 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez reveló el nombre del expulsado de la noche. «Los espectadores de Supervivientes All Stars con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea… ¡Torres!», exclamó. Por lo tanto, Carlos Alba se convirtió en el expulsado.

Completamente emocionado y al borde de la lágrima, Rubén Torres quiso agradecerle a la audiencia el confiar en él. «Muchísimas gracias a todo el mundo que ha dedicado un momento para salvarme. Me duele celebrarlo porque también quería que se salvase él», dijo el bombero. Asimismo, quiso expresar su admiración por su compañero. «Gracias a la cadena por darme esta oportunidad y a todo el gran equipo que tenéis», comentó Carlos Alba antes de irse.

Lista de nominados de ‘Supervivientes All Stars’

Tal y como comunicaron en la gala de anoche, la próxima semana será la gran final de Supervivientes All Stars. Por ello, estar nominado a estas alturas no es plato de buen gusto para nadie. Miri Pérez-Cabrero se coronó como la líder de la semana y, con ello, en la primera finalista de la edición. De esta manera, tras los votos de cada concursante, Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres se convirtieron en los nominados del grupo.

Eso sí, Miri Pérez-Cabrero, como líder, tenía la opción de votar a alguien de manera directa y sentenciarlo. Por ello, y para sorpresa de nadie, la joven volvió a poner en la palestra a Tony Spina. Así pues, los nominados de la semana son Adara Molinero, Jessica Bueno, Rubén Torres y Tony Spina.