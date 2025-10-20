‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 19 de octubre y lista de nominados

Supervivientes All Stars se encuentra en la recta final de su andadura televisiva. El popular formato de supervivencia ha regresado en esta nueva temporada de Mediaset España y lo ha hecho para poner a prueba a algunas de sus leyendas. Un encuentro televisivo donde, la pasada noche del 19 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Y es que, para mala fortuna de los supervivientes, hubo una nueva expulsión sorpresa. Gloria Camila, Jessica Bueno, Carlos Alba y Tony Spina, como nominados de la semana, se tuvieron que someter a la decisión express del público.

Ninguno de los concursantes quiere abandonar el reality a estas alturas, pero las normas son las que son. Por ello, la organización del formato llevó a cabo una nueva ceremonia de salvación. Un encuentro presentado por Laura Madrueño donde Tony Spina se convirtió en el primer salvado de la noche. Una muy buena noticia para el italiano, pues ha salido invicto durante todas sus nominaciones. La gala avanzó y luego, fue Sandra Barneda la que reveló el nombre del segundo salvado: Carlos Alba. Por lo tanto, y para sorpresa de todos, el nombre del nuevo expulsado estaba entre Gloria Camila y Jessica Bueno.

Ambas participantes estaban completamente rotas al saber que una de las dos debería de irse. Pues, su amistad se rompería, temporalmente en Honduras, por la expulsión. Ante esta situación, la presentadora les informó que los porcentajes estaban muy ajustados. Por ello, les dio la oportunidad de que se dijesen unas palabras antes de irse.

«Esto sin ti no hubiera sido lo mismo, si la gente supiera la vida que has llevado y lo fuerte que has sido… tienes que seguir adelante, te tienes que sentir muy orgullosa de lo mujer que eres», le dijo la modelo a la hija de José Ortega Cano. «Sabes lo orgullosa que estoy de ti, has sabido reencontrarte y tienes que estar muy orgullosa de quién eres», le respondió ella.

¿Quién fue el expulsado de ayer, 19 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Sin ánimos de alargar más el momento, Sandra Barneda reveló el nombre de la expulsada. «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que la concursante salvada sea… Jessica Bueno», exclamó. Ante ello, la estupefacción entre todos fue máxima. Pues, por todos es bien conocido el gran apoyo que tiene Gloria Camila entre el público.

De hecho, hasta la propia presentadora Laura Madrueño quedó impactada. Gloria Camila y Jessica Bueno no podían evitar abrazarse y llorar. Pues, sus caminos se separaban de manera oficial. «Cómo me alegro, para que te des cuenta de lo que vales, deja de subestimarte, quiérete», le decía la expulsada. «Te tenías que haber quedado tú», respondía la modelo.

Lista de nominados

La gala avanzó y antes de concluir, los concursantes dieron el nombre de su nominado. Una lista muy contundente donde, en esta ocasión, Jessica Bueno era la líder del grupo. Al haber un empate entre Carlos, Miri y Tony, la modelo decidió sacar de la lista al italiano. Por lo tanto, señaló a Rubén Torres como su nominado directo. De esta manera, los nominados de la semana son Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.