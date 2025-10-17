‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 16 de octubre y lista de nominados

La pasada noche del 16 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que ya comienza a quedar menos para conocer el nombre del gran ganador. Eso sí, mientras el gran día se acerca, la audiencia ha podido ver cómo las tensiones entre los supervivientes han ido en aumento. Y es que, el hambre y las condiciones en las que viven están sacando lo peor de ellos. Pero, como no podía ser de otra manera, en la gala de anoche se anunció el nombre del expulsado de la semana.

La organización está apostando por realizar dos expulsiones semanales, con el objetivo de aligerar la edición. El pasado domingo, Noel Bayarri se convirtió en el expulsado. Pero, ahora, un nuevo compañero iba a tomar su relevo. Un puesto que se disputaban Adara Molinero, Iván González y Miri Pérez-Cabrero. Pues, Gloria Camila se convirtió en la salvada de la gala del martes, en Tierra de Nadie. Por lo tanto, no es de extrañar que las emociones entre los nominados estuviesen a flor de piel.

Como siempre, el equipo de First Dates realizó la prueba del barro para conocer el nombre del siguiente salvado de la semana. Fue entonces cuando el cubo de barro bañó por completo a Iván González y a Miri Pérez-Cabrero. Por lo tanto, Adara Molinero fue la primera salvada de la noche.

¿Quién fue el expulsado de ayer, 16 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Desde la Palapa, la organización reunió a todos los concursantes para conocer el veredicto del público. Pero, Iván González estaba muy nervioso. Por ello, quiso realizarle una declaración de amor a su novia. Respecto a Gloria Camila, los participantes sellaron la paz después de haber vivido numerosas semanas de discusiones. Eso sí, quedó claro que fue un momento de formalidad. Pues, ambos continúan muy dolidos por lo vivido.

Minutos después, los nominados tuvieron que dar un paso al frente para conocer el veredicto del público. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase. «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… ¡Miri!», exclamó. Por lo tanto, Iván González fue el expulsado de la noche.

El superviviente, emocionado, procedió a despedirse de sus compañeros de edición. Pero, antes de decir adiós, quiso decir unas palabras. «Ha sido duro esto. Lo pasamos mal, pero merece la pena, me ha servido mucho a nivel personal, valorar la vida tan bonita que tengo. Quiero dar las gracias a toda la productora, a todos mis compañeros porque no hubiera sido lo mismo sin vosotros», comenzó diciendo agradecido.

«Eso es el mayor premio que te puedes llevar de aquí, queremos darte las gracias, has sido muy generoso. Me da mucha pena que te vayas, me ha gustado conocerte como superviviente, me he reído mucho contigo», le dijo la presentadora Laura Madrueño. «Tu sonrisa era un rayo de luz por cómo nos recibías a todos, es muy importante tener a una persona como tú», le respondió él. Fue entonces cuando presentadora y concursante se fundieron en un abrazo.

Nominados de la semana

La gala avanzó y antes de concluir, los concursantes dieron el nombre de su nominado. Una lista muy contundente donde, en esta ocasión, hubieron dos nominados directos al haber dos líderes. Rubén Torres, «por descarte», sentenció a Gloria Camila. Miri Pérez-Cabrero, por su parte, volvió a poner en la palestra a Tony Spina. Por lo tanto, los nominados de la semana son Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina y Gloria Camila.