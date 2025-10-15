‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 14 de octubre?

Como cada martes, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la organización del programa le mostró a la audiencia todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Y es que, tal y como se pudo ver, las discusiones no cesan en la isla. Cada vez falta menos para la final y los concursantes ya comienzan a jugar con estrategia. Pues, todos quieren coronarse como el gran ganador de la edición. Pero, para llegar ahí, hay que ir descartando supervivientes. Por ello, la organización llevó a cabo una nueva ceremonia del barro.

Adara Molinero, Iván González, Gloria Camila y Miri Pérez Cabrero son los nominados de la semana. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Nominaciones que, a veces, se sienten como un dardo envenenado. Sin embargo, como en todos los realities de Mediaset España, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de la audiencia en la ceremonia de barro. Un momento de máxima tensión donde los nominados estuvieron con las emociones a flor de piel.

Siguiendo la temática de las ediciones anteriores de Supervivientes, la presentadora dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. Pero, si en lugar de barro caía agua, significaba que era el salvado por el público. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Adara Molinero. Una decisión del público que la joven aceptó con resignación. Todo ello para seguirle Miri Pérez-Cabrero, que fue bañada por el barro.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes All Stars’?

El duelo para la salvación se disputaba, por lo tanto, entre Gloria Camila e Iván González. «Somos todos una familia, todos discutimos, a estas alturas todos somos unos guerreros y el que se vaya ya, para mí, tiene todo el respeto porque todos somos unos All Stars de los pies a la cabeza», dijo el superviviente.

Pero, la organización del programa no iba a revelar todavía el nombre del salvado de la semana. Tal y como ha ido haciendo últimamente, la gala avanzó y se abordaron varios juegos, conflictos y novedades. Todo ello para revelar el nombre del salvado a pocos segundos de acabar el programa. Un movimiento con el que están intentando mantener la expectación hasta el final.

«El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es… Iván», entonó Laura Madrueño. Por lo tanto, la salvada por el público era Gloria Camila. Una nueva victoria para la joven que celebró con mucha emoción. De hecho, no dudó en abrazar a Madrueño de la alegría.

De esta manera, el próximo jueves, 16 de octubre, se conocerá el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una posición que se disputarán Adara Molinero, Iván González y Miri Pérez-Cabrero. ¿Quién será el nuevo expulsado? En tan solo unas horas lo descubriremos.