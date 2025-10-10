‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 9 de octubre y lista de nominados

La pasada noche del 9 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia se encuentra en el ecuador de su aventura, por lo que ya comienza a quedar menos para conocer el nombre del gran ganador. Eso sí, mientras el gran día se acerca, la audiencia ha podido ver cómo las tensiones entre los supervivientes han ido en aumento. Y es que, el hambre y las condiciones en las que están viviendo están sacando lo peor de ellos. Pero, como no podía ser de otra manera, en la gala de anoche se anunció el nombre del expulsado de la semana.

Gloria Camila fue la elegida por la audiencia para salvarse de la expulsión. Por lo tanto, todo quedaba entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero. Ambos concursantes han iniciado un curioso acercamiento en la isla. De hecho, el joven no ha dudado en manifestar que se siente muy atraído por la concursante. Por ello, la expulsión que estaba a punto de suceder era muy significativa. Y es que, la pareja de la edición se rompería. Uno de los dos sería el expulsado por la audiencia y, por lo tanto, tendría que volver a España.

¿Quién fue el expulsado de ayer, 9 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Desde la Palapa, la organización reunió a todos los concursantes para conocer el veredicto del público. Pero, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero tuvieron que dar un paso al frente para escuchar cuál era la respuesta. «Justo lo que no quería que se diera se ha dado. Estamos hablando de una persona que me ha robado prácticamente el alma. Estar con ella es lo peor que me ha podido pasar en el concurso», comentó el nominado. «¿Te gustaría seguir conociendo a Miri para ver si podríais convertiros en compañeros de vida?», le preguntó Vázquez.

«Obviamente, no sé qué pasará. Le tengo mucho cariño, me ha ayudado mucho, me da mucha alegría y mucha paz. No sé… estamos bien, nos llevamos bien. No sabemos qué pasará», comentaba el joven. «No lo sabemos ni nosotros. Esto ha fluido de la manera más natural y real en la que puede surgir algo y bueno hasta aquí o no… ya se verá», dijo Miri. De esta manera, Jorge Javier Vázquez pronunció su célebre frase.

«Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… ¡Miri!», exclamó. Por lo tanto, el expulsado de la noche era Alejandro Albalá. Una decisión por parte del público que el joven aceptó con deportividad, pero también con mucha pena.

Nuevos nominados en ‘Supervivientes All Stars’

Tras reunir a los participantes para que revelasen a su nominado de la semana. Los nombres quedaron claros: Carlos Alba, Noel Bayarri y Rubén Torres. Lejos de quedar aquí, Miri, como líder del grupo, tuvo la oportunidad de nominar de manera directa a uno de sus compañeros. De esta manera, y sin temblarle el pulso, sentenció a Tony Spina.

«Es con el que más discusiones he tenido en general», indicó. Una nominación que el marido de Marta Peñate aceptó de buenas maneras. «Miri propone y el público dispone. Espero que me salvéis porque me quiero quedar mucho más tiempo aquí», dijo. Por lo tanto, Carlos Alba, Noel Bayarri, Rubén Torres y Tony Spina se disputan su permanencia en Supervivientes All Stars.