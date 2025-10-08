‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 7 de octubre?

La pasada noche del 7 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, el público tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Además, se emitió en directo la ansiada boda de Marta Peñate y Tony Spina. Un enlace en las playas de los Cayos Cochinos donde la pareja se prometió amor eterno frente a todos. Eso sí, a todo esto hubo que sumar la celebración de una nueva ceremonia de salvación. Pues, había que revelar el nombre del nominado que se libraba de una posible expulsión el próximo jueves.

Los nominados de la semana son Gloria Camila, Alejandro Albalá, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Nominaciones que, a veces, se sienten como un dardo envenenado. Sin embargo, como en todos los realities de Mediaset España, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de la audiencia en la ceremonia de barro. Eso sí, lo hicieron a minutos de terminar el programa, pues había muchas cosas que abordar antes.

Siguiendo la temática de las ediciones anteriores de Supervivientes, la presentadora dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. Pero, si en lugar de barro caía agua, significaba que era el salvado por el público. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Alejandro Albalá. Una decisión del público que el joven aceptó con resignación.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes All Stars’?

Lejos de quedar aquí, Madrueño siguió cortando cuerdas y todo quedaba entre chicas. Por ello, la siguiente nominada en recibir un baño de barro fue Gloria Camila. Así pues, el nombre de la salvada se disputaba entre Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero. Una posición que ambas querían conseguir, pues se librarían de la expulsión. Pero, solo una de las dos iba a ser la afortunada.

Las concursantes se mostraban muy nerviosas, incluida Gloria Camila. Pues, la hija de Ortega Cano quería que la modelo fuese la salvada. Y es que, como se ha podido ver, Miri Pérez-Cabrero no es del agrado de todos en la isla. Por ello, la expectación era máxima. Sin embargo, la audiencia ya había tomado su decisión.

Jessica Bueno se convirtió en la primera salvada de la semana y lo hizo tras ser bañada por un cubo de agua. Una salvación que la joven celebró completamente eufórica y por la que no pudo evitar gritar de la emoción. «Tenéis que salvar a Gloria, por favor. Muchas gracias España y a mi familia y amigos», dijo la concursante. De esta manera, el próximo jueves, 9 de octubre, se conocerá el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una posición que se disputarán Gloria Camila, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero.