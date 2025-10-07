Marta Peñate y Tony Spina han vivido uno de los reencuentros más bonitos de la historia de Supervivientes. La pareja lleva ya un par de años juntos y han gritado a los cuatro vientos el gran amor que sienten por el otro. Juntos están luchando por formar su propia familia, aunque no está siendo fácil para ellos. Pero, a pesar de los baches de la vida, los jóvenes han demostrado que, sea como sea, quieren estar juntos. Por ello, ahora que el italiano se encuentra concursando en la edición All Stars, la canaria ha viajado hasta Honduras para volver a verle. Eso sí, en esta ocasión el viaje hasta los Cayos Cochinos tiene un objetivo especial.

Hace unas semanas, la organización del reality le propuso a la colaboradora viajar hasta la isla para casarse con su chico allí. Una propuesta que la influencer terminó aceptando. Por ello, el pasado domingo, 5 de octubre, la canaria volvió a ver a su pareja y le pidió matrimonio en directo. Una propuesta donde no faltaron las lágrimas, por ambas partes. Pero, tampoco quedaron atrás los besos y los abrazos. Y es que, la colaboradora confesó que el italiano ya le había pedido pasar por el altar en varias ocasiones, pero ella siempre ha optado por esperar el momento oportuno.

El enlace en directo de Marta Peñate y Tony Spina ha levantado alguna que otra ampolla entre algunos tertulianos del concurso. Pues, algunos consideran que la canaria está aprovechando el concurso de su novio para casarse y, con ello, tener más tirón mediático. «Eso lo hace porque se lo pagáis, eh, no es por otra cosa, falta cash», comentó Oriana Marzoli, ex pareja de Tony Spina.

Pero, no era la única que opinaba que Peñate estaba aprovechando la situación para sacar un beneficio económico. Alexia Rivas, también colaboradora del formato, coincidió en este punto. Numerosas críticas que pusieron en duda las ilusiones de la canaria. Por ello, Sandra Barneda, como presentadora de Conexión Honduras, se vio en la obligación de tomar cartas en el asunto.

La presentadora pidió silencio para aclarar la situación. Pues, desde la dirección del programa le pidieron que comunicara un mensaje. «Me están aclarando algo que es importante porque hay rumores, me están diciendo que Marta no está cobrando nada extra por casarse en Honduras», anunció. Unas palabras que sentaron como un auténtico bofetón a todos aquellos detractores de Marta Peñate.

Barneda ha explicado que Marta Peñate sí está gozando de su sueldo como colaboradora de Supervivientes All Stars, al igual que haría en España si estuviera en el plató. Pero, no está percibiendo ningún tipo de porcentaje superior por casarse en directo frente a toda España.

Por lo tanto, hoy, 7 de octubre, Marta Peñate y Tony Spina contraerán matrimonio y lo harán desde Honduras. Un enlace al que acudirán los concursantes de la edición, los que ellos decidan, y con el que la pareja promete sellar su amor de una vez por todas.