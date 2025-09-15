No es ningún secreto que la segunda edición de Supervivientes All Stars está siendo una de las que más está sorprendiendo a los espectadores de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente los concursantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos, sino también todos y cada uno de sus defensores en plató. El pasado domingo, durante la nueva gala presentada por Sandra Barneda, los más fieles seguidores de este reality fueron testigos de un nuevo y tenso enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Marta Peñate. Es evidente que no se llevan para nada bien, y es algo que estamos comprobando en varias ocasiones desde que se estrenó esta segunda edición de Supervivientes All Stars. Pero todo fue mucho más allá en el debate del domingo, cuando la canaria no pudo evitar romper a llorar al ver cómo Tony Spina lo estaba pasando realmente mal en los Cayos Cochinos de Honduras.

Lejos de que todo quede ahí, Marta Peñate reconoció que está profundamente afectada por el malestar que está sintiendo su pareja con sus compañeros. «No puedo más con el agobio y la tensión que hay en este plató», espetó, mientras veía cómo Oriana Marzoli hacía muecas con las que buscaba burlarse de su llanto. «Si lloras, al menos que las lágrimas salgan», expresó la colaboradora. Sandra Barneda no tardó en dar la cara por la novia de Tony Spina: «Tiene lágrimas (…) Si vas a presentar un programa que se llama Loco amor, tienes que creer en el amor». La conversación siguió su curso, y la presentadora del debate de Supervivientes All Stars no tardó en hacer una impactante propuesta a Marta Peñate: que se casase con Tony Spina en los Cayos Cochinos de Honduras. Lejos de que todo quede ahí, no tardó en preguntar lo siguiente a la periodista: «¿Invitarías a Oriana?».

Ella lo tuvo claro, ya que respondió negativamente y de forma más que contundente. «Eres muy graciosa, cuando luego haces un post sobre mí cuando mi perrito está mal», respondió Oriana Marzoli, tirando de ironía. Un comentario que, como era de esperar, no pasó desapercibido para la ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars.

Hasta tal punto que no solamente se negó en rotundo a hablar de este asunto ni de ninguno que no tuviera que ver con el programa, ya que acudía a plató como defensora de su pareja: «Me he cansado de ti. ¡No hables de mí!». Es más, no tardó en marcharse entre lágrimas, visiblemente superada por la situación. Algo que dejó a Sandra Barneda no solamente descolocada, sino también algo preocupada.

Al cabo de un tiempo, Marta Peñate decidió regresar a su puesto en plató para continuar ejerciendo su papel de defensora del concursante de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Durante el resto de la gala, se propuso ignorar por completo a Oriana Marzoli, para no volver a entrar en lo que ella considera como una provocación.