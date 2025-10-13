Las lágrimas de Laura Madrueño al anunciar la muerte de una compañera de ‘Supervivientes’

Sandra Barneda se volvía a poner al frente, un domingo más, de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, la gala dominical del concurso de supervivencia de Telecinco. Todo parecía ir con normalidad en una noche, en la que había muchos frentes abiertos, pero todos relacionados con los concursantes. Sin embargo, la primera conexión con Laura Madrueño desde Honduras estuvo marcada por un terrible noticia que quiso comunicar a los espectadores del reality. Sandra, una compañera del equipo que trabajaba en Honduras, falleció el pasado fin de semana.

Nada más comenzar su conexión, la madrileña daba la triste noticias ante las cámaras con una evidente emoción que no podía ocultar. «Ojalá pudiéramos daros las buenas tardes desde aquí, pero hoy el equipo del programa arrancamos con el corazón encogido porque hace muy poquitos días, este mismo fin de semana, hemos perdido a una de nuestras compañeras, a Sandra», arrancaba.

Se trataba de una de las personas que trabajaban tras las cámaras y que formaban parte del equipo de producción del programa, por lo que los espectadores nunca la han podido ver en pantalla. «Lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con todos nosotros. Así que Sandra, que sepas que siempre vas a estar siendo parte del equipo de Supervivientes. Gracias por todo lo que nos has regalado, te vamos a echar muchísimo de menos».

Madrueño no ha podido más y ha roto a llorar nada más terminar esas emotivas palabras dedicadas a la fallecida, que aparecía en varias fotografías para que los espectadores pudieran verla por primera vez. «Ay Laura… Te mandamos un caluroso aplauso a ti porque es difícil dar noticias como esta», era lo que le podía decir Sandra Barneda a su compañera desde Madrid.

Aunque desde el programa no han dado más información, podría tratarse de una de las personas locales que la organización contrata cada edición para colaborar con el equipo trasladado desde España. Aunque el equipo de Supervivientes está formado por cientos de personas, tanto la edición española como la italiana crean puestos de trabajo de todo tipo cada año.

Muchos estos puestos tienen que ver con el necesario transporte hasta los Cayos Cochinos de los redactores, cámaras y productores que se encargan de grabar todo lo que ocurre en las playas. Además, como ya contó nuestro compañero Sergio Espí en su reciente visita a Honduras, también son necesarios otros trabajadores que se encargan de montar los juegos que realizan los concursantes, además de otros puestos indispensables para los trabajadores, ya que durante los meses que pasan en Honduras viven en un hotel que está casi reservado por completo para ellos, por lo que la mayoría de los trabajadores de ese establecimiento también forman parte de Supervivientes, aunque no se pongan ante las cámaras.