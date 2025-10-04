Ni Cambados ni Combarro: el pueblo de Galicia ha enamorado a Richard Gere

En la última edición de los Premios Goya, Richard Gere se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles de la gala. Su reconocimiento con el Goya Internacional celebró su trayectoria cinematográfica y sirvió para poner en el foco mediático su vínculo especial con España.

Durante su discurso de agradecimiento dedicó emotivas palabras a su mujer, la publicista Alejandra Silva. Pero lo que más revuelo ha causado es su posible interés en establecerse en un pintoresco rincón de Galicia, un hecho que ha generado gran expectación. El artista está encantado con nuestro país. Vive en Madrid, concretamente en una de las urbanizaciones más famosas de la ciudad, pero ha viajado a Málaga y a otros puntos de nuestra geografía.

El municipio que más le ha llamado la atención es Oleiros, una localidad situada en la provincia de La Coruña que, hasta hace poco, era conocida sobre todo por su calidad de vida y su entorno natural. Sin embargo, desde que trascendió el interés de Richard Gere por adquirir una residencia en la zona, Oleiros ha acaparado la atención de medios nacionales e internacionales. Todo ha cambiado gracias al marido de Alejandra Silva, quien ha aprovechado su estancia en España para visitar algunos pueblos y localidades que le ha recomendado su entorno. Teniendo en cuenda los orígenes gallegos de su familia política, no es de extrañar que se haya enamorado de la localidad citada anteriormente.

Oleiros se caracteriza por su combinación de naturaleza y urbanismo planificado. Con grandes zonas verdes, hermosas playas y un acceso privilegiado a La Coruña, la localidad se ha convertido en un destino codiciado por quienes buscan tranquilidad sin renunciar a las comodidades de la vida moderna. Además, la familia de Alejandra Silva ya posee una vivienda en el área, lo que podría haber motivado el interés de Gere por pasar temporadas en este enclave gallego.

Richard Gere, un apasionado de Galicia

Antes de establecerse en España, el actor dio una entrevista en un programa americano y reconoció que iba a dejar Estados Unidos para demostrar lo enamorado que estaba de su mujer. Alejandra aceptó vivir allí durante una temporada y ahora le tocaba a ella disfrutar de sus orígenes.

La administración de Oleiros ha impulsado políticas urbanísticas destinadas a evitar la sobreexplotación del suelo, permitiendo que Oleiros conserve su esencia y atractivo natural. Su modelo de desarrollo ha hecho que el municipio se distinga como un ejemplo de equilibrio entre progreso y respeto por el medio ambiente. Esa es una de las razones por la que esta zona le ha robado el corazón a Richard. Cansado del brillo de Hollywood, ahora le interesa lo cotidiano.

Uno de los mayores atractivos de Oleiros es su entorno privilegiado. Entre sus playas más destacadas se encuentran Bastiagueiro, Mera y Santa Cruz, todas ellas con aguas cristalinas y paisajes impresionantes. Además, el Parque de As Galeras y el Parque José Martí ofrecen espacios de esparcimiento ideales para el ocio y el deporte al aire libre.

Su proximidad a La Coruña, situada a apenas unos minutos en coche, convierte a Oleiros en una opción ideal para quienes buscan la tranquilidad de un entorno natural sin renunciar a las ventajas de una gran ciudad. Con una oferta cultural y gastronómica en auge, la localidad se perfila como uno de los lugares más exclusivos para establecer una residencia.

¿Comprará una casa Richard Gere en Oleiros?

La noticia de que Richard Gere podría convertirse en vecino de Oleiros ha generado gran expectación entre los habitantes del municipio. Aunque todavía no hay confirmación oficial de la compra de una vivienda, el interés del actor por la zona ha disparado la curiosidad y ha atraído el foco mediático sobre este rincón. Cada vez pasa más tiempo por la zona, por eso son muchos los que piensan que terminará comprándose una casa, sobre todo porque es un pueblo que está cerca del domicilio de los padres de Alejandra.

El sector inmobiliario también ha notado un repunte en las consultas sobre propiedades en la zona. La posibilidad de que una estrella de Hollywood elija Oleiros como su refugio ha incrementado el interés por este destino, que hasta ahora era más conocido por su calidad de vida que por su relación con el mundo del espectáculo.

Independientemente de si Richard Gere finalmente se instala en Oleiros, lo cierto es que su mención en los Goya ya ha situado a esta localidad en el mapa. El interés por este rincón de Galicia ha crecido de manera exponencial, lo que podría traducirse en un impulso para el turismo. No son pocos los que han empezado a interesarse después de descubrir lo del protagonista de Pretty Woman.

Podemos decir que Gere ha encontrado su sitio en España. No sólo se siente cómodo en Madrid o en Galicia, también ha pasado un tiempo en Málaga, donde se reunió con su amigo Antonio Banderas. Este último le invitó a su musical, una producción celebrada en el Teatro Soho que terminó emocionando al estadounidense.