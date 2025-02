Alejandra Silva no es la única: la otra mujer que marca los pasos de Richard Gere en España

Fue Richard Gere el primero en dar un paso adelante para desvelar que iba a vender su mansión de Estados Unidos con el objetivo de empezar una nueva aventura en España. El actor ha comprado una formidable vivienda en La Moraleja, una exclusiva urbanización situada en el norte de Madrid, donde viven otros rostros tan conocidos como la presentadora Ana Obregón o la artista Norma Duval. Según contó, quería tener este gesto con su mujer porque ella había sido muy generosa al dejar atrás sus orígenes para trasladarse hasta Connecticut. Sin embargo, hay otra mujer que está marcando los pasos de Richard en nuestro país: su representante, Luisa Mata.

En LOOK hemos hecho un repaso a la brillante trayectoria de Luisa Mata y podemos confirmar que está repleta de éxitos. Sus logros profesionales son fruto del esfuerzo y de la dedicación por su trabajo. El protagonista de Pretty Woman no es la única celebridad que forma parte de su cartera de clientes. La empresaria ha trabajado con otras estrellas como Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón. Pero, ¿cómo ha conseguido ocupar este puesto tan importante dentro de la industria del espectáculo?

Luisa Mata posando. (Foto: Instagram)

Luisa estuvo 11 años ejerciendo como directora del departamento de Relaciones Publicas de la agencia de comunicación Equipo Singular. Gracias a esta experiencia adquirió unos conocimientos que le animaron a dar el siguiente paso: fundar su propio negocio. Es así como nació Be Up, una empresa que se dedica al marketing, a la comunicación y a las relaciones públicas. Teniendo en cuenta la información aportada en la página web oficial: «Ofrece a las marcas ideas creativas, estrategias personalizadas y gestión del talento generando campañas eficaces y medibles».

No es de extrañar que Richard Gere haya apostado por esta gran profesional, pues Be Up ofrece a sus clientes una experiencia completa. No se limitan a conseguir contratos ni a cerrar grandes negocios, se preocupan por todo el proceso y nunca sueltan la mano a sus estrellas. «Actúa como broker del talento, colaborando con importantes Agencias de Representación e integrándose en los equipos de Comunicación y Relaciones Públicas de relevantes marcas y agencias publicitarias», escriben en el citado espacio digital.

El gran apoyo de Richard Gere

Richard Gere tiene las puertas de España abiertas. Desde que vive en Madrid ha viajado a ciudades como Galicia, Málaga o Granada y siempre le han recibido con los brazos abiertos. Tanto el público como los medios de comunicación están encantados con él, pero aún así cuenta con el respaldo de su representante. Luisa está pendiente del artista, se preocupa de los eventos en los que participa y de las noticias que protagoniza.

Publicación de Luisa Mata. (Foto: Instagram)

Sólo hace falta acudir a su cuenta de Instagram, donde acumula casi 1.000 seguidores, para darnos cuenta del seguimiento que hace de Gere. Tanto es así que su última publicación está dedicada a él y a su mujer, la famosa publicista gallega. «Richard y Alejandra Gere hechizan con su elegancia y encanto en la gran fiesta del cine español», escribe junto a una foto del emblemático matrimonio en la alfombra roja.

La mencionada plataforma es una buena herramienta para conocer la faceta personal de Luisa. Está claro que en el terreno profesional ha brillado y puede decir lo mismo en el terreno privado. Es madre, disfruta pasando tiempo con su familia y ha realizado varios viajes que le han permitido exprimir el tiempo con su entorno. También se demuestra que es una aficionada a los toros, pues hace unos meses asistió a una corrida del diestro Gonzalo Caballero.

Otros clientes de Luisa Mata

Perfil de Instagram de Be Up. (Foto: Instagram)

Richard Gere es la gran figura de Be Up, pero hay otras celebridades que también han recurrido a la magia de Luisa Mata. Es el caso de Gonzalo Caballero. La cuenta de Instagram de la empresa da publicidad a varios artículos basados en la carrera del torero, lo que demuestra que han colaborado con él. También hay publicaciones de Ester Doña, Marta González o de Mar Torres, quienes firmaron acuerdos muy interesantes gracias a la labor de la representante. ¿Qué será lo próximo que tiene preparado para el marido de Alejandra Silva?