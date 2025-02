Tamara Falcó revela el romántico mensaje de Íñigo Onieva por San Valentín

Cada vez es más habitual que Tamara Falcó revele detalles personales sobre su matrimonio con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón ha contado que sí celebra San Valentín, una fecha con gran significado para ella.

Un San Valentín muy especial

Si bien hay parejas que optan por no celebrar el Día de los Enamorados, la hija de Isabel Preysler sí que lo hace. Este pasado 13 de febrero, Tamara reaparecía en televisión para acudir a su puesto de trabajo en calidad de colaboradora.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Después de hablar de la actualidad política, ha destapado el romántico gesto que había tenido Onieva con ella. Al despertarse, el dueño de Casa Salesas le ha felicitado por este día tan especial.

«Me dice: ‘Feliz San Valentín’. Y le he dicho: ‘Pero si aún no es viernes’. Y él me ha contestado: ‘Contigo es San Valentín todos los días’», ha contado, sonrojada, en el plató de El Hormiguero.

Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva. (Foto: Redes sociales)

Tamara Falcó ha querido contar en directo que este día siempre ha cobrado un significado especial para ella desde que era tan solo una niña. «A mí me gusta desde el colegio. En el colegio nos mandábamos caramelos. Cuando llegué a octavo, me enteré de todo lo que estaba pasando en el colegio», ha explicado.»Dependiendo de cuánto querías a la persona, el paquete sería de una forma u otra», ha recordado con nostalgia.

Si bien ha mostrado su entusiasmo por este día, también ha querido contar la historia que hay detrás de la leyenda. «San Valentín existió. Casaba a personas que se querían», ha dicho. «Al enterarse, le dijeron: ‘Te vamos a matar si no paras’. Y él lo siguió haciendo. Y lo mataron», ha relatado. Y por si fuera poco, tal es su implicación que sabe también dónde se encuentran las reliquias de este santo. «Lo tenemos en Madrid. En la iglesia del padre Ángel, la de los mensajeros de la paz», ha finalizado.

Una romántica boda

Después de salir a la luz la infidelidad por parte de Onieva a Falcó, la pareja tomó la decisión de darse una segunda oportunidad. Finalmente se dieron el sí, quiero el 8 de julio de 2023 en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid.

Ante la atenta mirada de más de 400 invitados, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se juraron amor eterno después de disfrutar de una fiesta de preboda que organizaron un día antes el Hotel Mandarín Oriental Ritz, uno de los más exclusivos de la capital madrileña. Desde entonces, el matrimonio no ha dejado de mostrar su cariño públicamente y son múltiples los viajes que llevan haciendo desde entonces. De hecho, recientemente han podido conocer la cultura y la gastronomía de Corea del Sur.