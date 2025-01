Iñigo Onieva hace oídos sordos a los delitos de su amigo Álex Ripoll

Álex Ripoll, amigo de Íñigo Onieva, ha sido cazado por las cámaras de seguridad de un parking robando objetos de un lujoso hotel de Madrid. Ha sido el programa TardeAR de Telecinco el que ha conseguido las imágenes, en las que se puede ver al joven sustrayendo dos colchones en el mes de septiembre, plantas decorativas y varios cuadros en diciembre, y otros artilugios en bolsas de basura este mes de enero. En el vídeo vemos cómo lleva los artículos hasta el garaje para después introducirlos en su vehículo de alta gama sin ningún reparo. El citado programa calcula que el botín ronda los 10.530 euros.

Álex Ripoll introduciendo el colchón robado en el maletero de su coche. (Foto: Telecinco)

El hotel de cinco estrellas, ubicado en el barrio de Mirasierra, ha denunciado a Ripoll alegando que «tiene razones fundadas para sospechar que la sustracción de bienes y equipos del hotel de mi mandante pudiera estar relacionada con dicha actividad empresarial y con la posible dotación o equipamiento de esos inmuebles». El complejo hotelero considera que Álex podría utilizar lo robado para abastecer sus empresas. TardeAR pudo hablar con el acusado que explicó: «No tengo mucho que decir sobre esto. No reconozco haber hecho esto. No entiendo muy bien porque me queréis, porque el hotel me denuncia a mí. No entiendo nada. Me pilla totalmente por sorpresa. Estoy flipando». Teniendo en cuanto sus palabras, parece que el abogado de 34 años no es consciente de lo ocurrido.

Álex Ripoll. (Foto: Instagram)

Íñigo Onieva se desentiende

Los periodistas se han interesado por la opinión del marido de Tamara Falcó, aunque el madrileño ha preferido guardar silencio. «Íñigo quería preguntarte por tu amigo Álex Ripoll que han salido unas imágenes suyas robando cosas de un hotel. Colchones, enseres de cama… ¿Qué te parece?», el joven baja la mirada ante la pregunta del reportero y continúa su camino como si nada. Agradeció la presencia de los medios de comunicación pero no hizo ninguna declaración.

Íñigo Onieva junto a su mujer, Tamara Falcó. (Foto: Gtres)

Ripoll, ex de Cristina Castaño

El empresario comenzó una relación con la actriz Cristina Castaño en el año 2021, y juntos compartieron viajes por el mundo. Parece que la ex pareja compartía espíritu aventurero y recorrieron México, Roma, Egipto… Cristina y Álex son muy amantes del deporte y se dejaron ver descendiendo las pistas de la estación de Baqueira Beret en enero de ese mismo año. Aunque tenían mucho en común, su relación terminó y a día de hoy ya no siguen juntos.

La actriz Cristina Castaño. (Foto: Gtres)

Por el momento, Ripoll se encuentra en Brasil y habrá que esperar para conocer el resultado de sus robos. El joven se define en sus redes sociales como «abogado vividor» y es el apoderado de una empresa de compra, venta, alquiler y promoción de inmuebles, que puede verse afectada tras la denuncia que el hotel ha puesto contra él.