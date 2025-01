La figura de Isabel Preysler ha estado en los últimos días en el centro de la atención, pero no por las razones que uno podría esperar. La popularidad de la matriarca de la familia Preysler ha sido tan indiscutible que su ausencia de los focos ha generado todo tipo de especulaciones y dudas. A sus 73 años, Isabel ha cultivado una imagen de mujer sofisticada, activa y siempre presente en los eventos más exclusivos. Sin embargo, desde hace varios meses, su presencia en la vida pública ha disminuido notablemente, lo que ha alimentado rumores sobre su estado de salud o incluso su retirada de los círculos sociales.

En medios de esta desaparición, sea como fuere, ha sido precisamente Tamara Falcó, ha sido quien ha ofrecido algunas respuestas para aclarar la situación. Tamara, siempre tan cercana a su madre y de manera pública, ha explicado en El Hormiguero los motivos detrás de la desaparición de Isabel Preysler de los medios y de los eventos sociales. En concreto, fue 29 de octubre de 2024 cuando Isabel Preysler se dejó ver en público por última vez. La reina de corazones aceptó una invitación para asistir a la gala de premios organizada por una revista, donde recibió un galardón. Isabel no estuvo sola, la acompañaron dos de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. Juntas, posaron ante los fotógrafos con una gran sonrisa, demostrando una vez más el fuerte vínculo familiar que las une.

Isabel Preysler a su llegada a unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Según Tamara Falcó, la ausencia de su madre no tiene nada que ver con problemas de salud graves, como algunos habían sugerido. La hija de Isabel ha explicado que su madre simplemente está en una fase tranquila en la que ha optado por reducir su exposición mediática. «Es que no sé… Yo la he visto bastante. Ahora mismo, justamente, está en Miami con mis sobrinos y tal, pero ha estado aquí en Navidades, las hemos pasado juntas. Mi cumpleaños juntos… Me regaña igual, aunque por videollamada», han sido las palabras de la marquesa de Griñón al respecto de este asunto.

Las palabras de Isabel Preysler que ahora cobran más sentido