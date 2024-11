Isabel Preysler sin filtros: de las cartas de amor de Mario Vargas Llosa a su opinión política

Isabel Preysler ha recibido recientemente el Premio Mujerhoy por ser considerada una de las personalidades más relevantes de España. Llegó a nuestro país con tan solo 17 años y ella misma ha reconocido que lo hizo «enfadada» porque sus padres le habían castigado obligándola a irse a vivir con sus tíos. Por aquel entonces no sabía que aquella mudanza sería uno de los cambios más significativos de su vida, ya que nada más llegar, conquistó el corazón de Julio Iglesias y se convirtió en la mujer más seguida del momento. Hoy, su fama continúa en auge y, con motivo del galardón mencionado, la conocida como ‘la reina de corazones’ ha concedido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha.

«Me considero afortunada de poder vivir en este país. Nunca he controlado, ni lo he pretendido, lo que han dicho y siguen diciendo de mí. Sí te puedo asegurar que la mayoría de las informaciones sobre mí no tienen nada que ver con la realidad», comenzaba a decir. En los últimos años, su nombre ha acaparado gran parte de la atención mediática a raíz de salir a la luz su ruptura con Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura con el que mantuvo una relación de casi ocho años. Aunque no han terminado de la mejor manera, en la entrevista que ha concedido al medio organizador de estos premios, ha confesado que aún guarda las cartas de amor que le escribió durante su noviazgo. «Tengo muchas», aseguraba.

Ahondando aún más en su historial sentimental, Isabel Preysler ha revelado que el hecho de que habitualmente se cuente su vida en base a los hombres que han formado parte de ella le parece «muy machista»: «Desde que conseguí la anulación eclesiástica de mi matrimonio con Julio (Iglesias) siempre he sido una mujer que ha trabajado y he sido independiente económicamente», manifestaba.

Su punto de vista político

Por otro lado, también ha querido sincerarse en Mujerhoy sobre sus ideologías políticas. De hecho, ha confesado que no le gusta que hablen mal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que su difundo marido, Miguel Boyer, fue ministro de Felipe González. No obstante, al mismo tiempo también ha señalado que ya nada es lo que era: «El partido del que formó parte mi marido no tiene nada que ver con el que se ha convertido ahora», sentenciaba.

Pero traspasando fronteras, Isabel también ha hecho referencia al encuentro que protagonizó con Michelle Obama, el pasado verano, en Mallorca. «Cuando nos vimos, Biden no había dimitido todavía y era el peor momento para que entrase cualquier candidato, porque no le daba tiempo a hacer campaña. Para mí, Michelle hubiese sido la mejor para la presidencia de Estados Unidos», opinaba. Además, pronunciándose como nunca, señalaba que los americanos «tendrían mucha suerte si Kamala Harris ganara las elecciones» del próximo 5 de noviembre, dejando claro cuál es su posición en las inminentes votaciones estadounidenses.