El misterio siempre ha envuelto la figura de Isabel Preysler. Y, pese a que siempre hace gala de su habitual discreción hay ocasiones en las que revela datos de su esfera privada, como ha ocurrido recientemente. La socialité recibió el 10 de octubre un galardón en el marco de la primera edición de los premios Tanglaw que se celebraron en la Emabajada de Filipinas en España. Cita en la que se reconoció a las personalidades e instituciones que han contribuido a «fomentar las relaciones entre los dos países». No acudió sola, sino en compañía de su hija Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva.

Tras esto, la también conocida reina de corazones se sinceró en una entrevista. «Ha sido un orgullo y un honor. La verdad es que no me esperaba este premio y les agradezco muchísimo que me lo hayan otorgado», dijo en un primer momento para después señalar qué costumbres filipinas sigue manteniendo en su día a día.

Isabel Preysler luciendo un traje de cuadros. (Foto: Gtres)

Después aseguró que de Filipinas, país que abandonó con 17 años para instalarse en España, tiene «muchísimos recuerdos». «La gastronomía en casa tomamos comida filipina a menudo. En alguna ocasión importante me pongo el vestido nacional filipino, que es precioso y muy favorecedor, y en mi jardín hay mucha vegetación, sobre todo bambúes, que me recuerdan a mi infancia en Filipinas», reveló a la revista ¡Hola!

Además, también confesó que sus hijos se sienten filipinos. «Reconocen siempre que tienen sangre filipina y están muy orgullosos de ello», indicó Isabel con mucho orgullo. Sin embargo, ninguno de ellos sabe hablar el idioma.

Isabel Preysler también dijo que no regresa a su país desde hace un lustro. «Siempre que puedo escaparme, me voy para Estados Unidos, donde están mis hijos mayores y mis nietos. En cuanto encuentre un hueco, espero que sea pronto, volveré a Filipinas», contó.

Isabel Preysler en Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Tamara Falcó también se sinceró con el citado medio sobre el reconocimiento que se le otorgó a su madre, a quien está muy unida desde siempre. «Es buenísima embajadora de todo», dijo. La marquesa de Griñón también contó qué costumbres mantienen. «En el libro de cocina que publiqué hace unos años, hay una sección con todos los platos de allí: los lumpiang, que son los rollitos filipinos; el adobo, y el pospas, que es un caldo de pollo con arroz que toma Íñigo cuando se pone malito», explicó. Además, Tamara también dio a conocer que en el colegio le decían que tenía rasgos filipinos.